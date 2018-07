Este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó un alerta por la detección de los primeros dos casos autóctonos de sarampión en el país en los últimos 18 años. En ese contexto, la Ministra de Salud de la provincia llevó tranquilidad, aunque aseguró que reforzarán las campañas de difusión en torno a la enfermedad. A la vez, recomendó controlar las cartillas de vacunación de niños y adultos menores de 50 años para evitar contagios.

“Si bien estamos al tanto del comunicado emitido por Nación, aún no hemos recibido ninguna indicación directa. De todos modos, ya estamos trabajando para reforzar la campaña de difusión en torno a las recomendaciones para evitar la enfermedad”, aseguró la ministra Alejandra Venerando.

Y agregó que “hay que tener en cuenta que los casos detectados en Buenos Aires son aislados. Y en la provincia no tenemos casos de la enfermedad hasta el momento”.

A su vez, aseguró que para evitar contagios la clave es la vacuna, que está incluida en el calendario para bebés de 12 meses con el refuerzo durante el ingreso escolar. "Lo que tenemos que pedir a la gente es que controle las cartillas. Nosotros hemos realizado los rastrillajes casa por casa para controlar la vacunación y colocar las dosis necesarias, por eso sabemos que la protección en la provincia es alta. De todos modos, es importante estar alerta", indicó Venerando.

E indicó que "no es necesario que las personas mayores de 50 años que no tengan las dosis se vacunen porque con seguridad ellos ya han estado en contacto con el virus y están inmunizados. Sí es necesario que las personas menores de 50 años que no tengan la cartilla, no recuerden haberse colocado las dosis y estén en contacto con niños chiquitos se acerquen a vacunarse".