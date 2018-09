A través de las redes sociales, los padres de los alumnos que asisten a la salita de 4 y 5 del jardín de infantes de la escuela Anacleto Gil, de Cochagual, Sarmiento, mostraron lo que podría haber sido una desgracia.

Parte del techo cayó y dejó escombros esparcidos en gran parte del aula. Según lo que manifestaron, afortunadamente los pequeños no estaban en clases por lo que nadie resultó herido.

El problema no gira en torno al techo sino que contaron que los niños no tienen patio de juegos. "No tienen baños adaptados para ellos, tienen que compartir los baños con los más grandes (que por cierto están en mal estados también). En fin, toda la escuela está muy deteriorada", destacó Patry Moreira en las redes.