Scania Argentina, empresa líder en transporte sustentable, inauguró este lunes su nuevo punto de servicio ubicado en la localidad sanjuanina de Pocito. Este concesionario representó una inversión de más de un millón de dólares y reemplazará al que funcionaba hasta el momento en la provincia.

La nueva sucursal, que ocupa un total de 900 m2, cuenta con guardia, sala de choferes, sanitarios, oficinas, depósito, estación ambiental y taller. En este espacio se distribuyen tres áreas de servicio y un área de componentes, dispuestos de forma lineal, lo cual permite atender a más de un camión en simultáneo de manera segura y sin riesgo de accidentes. En el concesionario trabaja un equipo de 10 personas, compuesto por 5 técnicos, personal de servicios, personal de ventas y un responsable de sucursal.

Asimismo, este nuevo punto tiene todos los repuestos en un solo nivel, además de permitir que las piezas voluminosas puedan acopiarse de manera segura dentro del taller. La construcción, de la cual finalizó la primera de las tres etapas, también prevé la futura instalación de un puente grúa, ya que las fundaciones y la estructura metálica quedaron dispuestas para esta utilidad.

“Es muy importante para nosotros crecer en el nivel de calidad que brindamos a través de los servicios comerciales y de mantenimiento. Scania invirtió más de un millón de dólares en esta sucursal que inauguramos hoy, pensando en la optimización permanente de la atención a nuestros clientes”, afirmó Andrés Leonard, Presidente de las Operaciones Comerciales en América y CEO de Scania Argentina.

En el marco de su compromiso con la movilidad sustentable, Scania decidió instalar iluminación led en todos los edificios del predio, en el taller, las oficinas, la guardia y el perímetro. En este mismo sentido, la sucursal tiene las características necesarias para poder instalar, próximamente, una planta de tratamiento de efluentes, y así poder reutilizar el agua para el lavado de piezas y camiones, o para riego.

Sandro Milazzotto, gerente de la Región Cuyo de Scania Argentina, indicó que “la provincia de San Juan es clave para muchos de nuestros clientes, inclusive para quienes realizan transporte internacional con Chile. El cambio se traduce en un progreso sumamente positivo para la región de Cuyo, que cuenta también con la sucursal de Mendoza”. Milazzotto explicó también que este punto de servicio se especializa en brindar servicios a las operaciones mineras de la región. Actualmente hay más de 30 vehículos Scania en operación en mina y la sucursal cuenta con un vehículo de Scania Assistance homologado para el segmento minero.

En San Juan, el parque de vehículos Scania es aproximadamente de 450 unidades (350 camiones, 100 buses) y se presta atención comercial y técnicas a más de 100 clientes. El 20% de las unidades comercializadas por la compañía en la zona se encuentran bajo contratos de reparación y mantenimiento.

De la inauguración participó el Executive Board de Scania, que actualmente se encuentra realizando una gira por Latinoamérica. Sus integrantes son Christian Levin, President & CEO; Stefano Fedel, Executive Vice President, Head of Sales and Marketing; Mats Gunnarsson, Executive Vice President and Head of Commercial Operations; Paulo da Silva Moraes, Vice-President Sales & Marketing Latin America; Gustaf Sundell, Vice President Strategy and Business Development; Jonas Rickberg, Vice President Finance and Business Control y Camila Daewoon, Chief Communication Officer/SVP. También estuvo presente el intendente de Pocito, Armando Sánchez, quien destacó la importancia de una inversión como esta en nuestro país.

Acerca de Scania

Scania es un proveedor líder mundial de soluciones de transporte. Junto con nuestros socios y clientes, estamos impulsando el cambio hacia un sistema de transporte sustentable. En 2020, entregamos 66.900 camiones, 5.200 autobuses y 11.000 motores industriales y marinos. Las ventas netas ascendieron a más de 125.000 millones de coronas suecas. Scania opera en más de 100 países y cuenta con más de 50.000 colaboradores. La investigación y el desarrollo se concentran principalmente en Suecia; la producción se lleva a cabo en Europa y América Latina, con centros de productos regionales en África, Asia y Eurasia. Scania es parte de TRATON GROUP. En Argentina, Scania es miembro firmante del Pacto Global de Naciones Unidas, adhiriendo a sus 17 ODS y la Agenda 2030 por la lucha contra el cambio climático. Es, además, parte de la Mesa Directiva de la Red Local hasta 2022 inclusive. Está presente desde 1976 en el país, y cuenta con 1.159 colaboradores y una red de concesionarios con 27 puntos de servicio.

Para más información, contactar a:

Natalia Hanftworzel

+54911 6513 8101

natalia.hanftworzel@newlink-group.com

Natacha Calero

Natacha.calero.barber@scania.com