Las casas de electrodomésticos y electrónica tienen faltantes de diversos productos y se quejan de que se pierden ventas porque la gente quiere comprar. Faltan desde celulares, notebooks y TV, hasta cocinas y heladeras.

El endurecimiento de la cuarentena en la región metropolitana del país ya está impactando en el abastecimiento de diversos rubros en San Juan. Mueblerías, tiendas de calzados y de ropa, electrónica y electrodomésticos, además de ferreterías son algunos de los sectores que tienen faltantes, no llegan reposiciones ni nuevos pedidos debido a las restricciones en la actividad y la distribución que registra Buenos Aires y Capital Federal desde el miércoles pasado. A eso se suman las demoras de los fletes por las medidas propias de cada provincia hacia los camioneros en prevención de la pandemia, lo que produce un combo que afecta al comercio local. Los empresarios consultados explicaron que entre un 60% y un 70% de los proveedores sanjuaninos están ubicados en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que debió regresar a la Fase 1 por el aumento de contagios. Alan Merino, desde su local de amoblamientos de oficinas explicó que las fábricas que lo proveen le mandaron un mail avisando que han vuelto a cerrar, o bien que han reducido nuevamente su personal, con lo cual los plazos de entrega de la mercadería encargada ahora no tienen fecha cierta de entrega. Dijo que en tiempos normales el plazo de entrega es de 15 días, pero ahora con el endurecimiento de la cuarentena le han informado que deberá esperar entre 30 y 50 días aproximadamente. ""Lamentablemente eso no le cierra a los clientes que no quieren esperar tanto. El problema es que en este rubro no se puede acumular stock porque un mismo producto tiene un montón de modelos y colores, es muy personalizado y lo elige el cliente", indicó.

En las ferreterías y casas de repuestos de autos también hay faltantes por los problemas de logística que se han desatado en Buenos Aires. ""Los centros de distribución están allá y algo en Santa Fe y hay algunas fábricas que han cerrado o trabajan a medias y no dan abasto para entregar mercaderías al interior", dijo Andrés Rodríguez, que tiene una ferretería y bulonería en Pocito. Contó que faltan productos de gran demanda como son los pegamentos de la fábrica Poxipol, y también los entonadores para producir los colores de los esmaltes sintéticos, así como también pinturas. En ese sentido explicó que las hojalaterías no logran abastecer a las pinturerías con los envases y empezó el cuello de botella. Los vendedores de autopartes y repuestos tienen los mismos problemas. Y el problema es dispar porque depende de la logística de cada empresa, ya que algunas tienen la fábrica en provincia de Buenos Aires y las oficinas en Capital Federal.

Aunque el endurecimiento de la cuarentena por ahora es hasta el 17 de julio, en el rubro vestimenta dicen que no tendrán reposiciones hasta agosto. ""Es que en caso de que se restablezca el 17, las fábricas empezarán a trabajar el 20, y también están desabastecidas de materia prima. A eso hay que sumar el envío hasta San Juan, que de por sí, está demorado por los controles en varias provincias. Con suerte en las primeras semanas de agosto los comerciantes recibiremos mercadería", explicó Alberto González, dueño de una zapatería. Agregó que al cerrarse el AMBA, afecta tanto a las fábricas de ropa y calzado como a las administraciones cuyas oficinas están en Capital Federal que de esta forma no pueden despachar algunos envíos. González dijo que los comerciantes sanjuaninos venían afectados por las ventas bajas y el cierre por la cuarentena y nadie compró mucho stock, por falta de fondos o por miedo a que la venta no repunte. O también para poder pagar sueldos y deudas a proveedores. ""Tuvimos una linda venta del Día del Padre pero no nos dio tiempo para reponer, lo único que pudimos hacer es apagar el incendio de atrás", indicó el comerciante. En cuanto al rubro calzados, el impacto también será dispar porque el 60% de la producción que llega a San Juan proviene de Buenos Aires, y el otro 40% se reparte en partes iguales entre Santa Fe y Córdoba. En San Juan también hay una fábrica de calzado, pero sufre dificultades para abastecerse de materia prima.

El rubro electrodomésticos y electrónica en San Juan ya viene con problemas de abastecimiento desde que empezó la cuarentena en marzo. Pero ahora se ha agravado. Luis Suárez, gerente de Dismar, contó que hay mucha demora en las entregas y que ya no cuentan con mercadería de electrónica. ""No tenemos televisores, y de teléfonos, audio y video, y calefactores eléctricos que tienen mucha demanda, lamentablemente es muy pobre, prácticamente cero existencias", aseguró. Suarez contó que esta semana recibieron lavarropas y termotanques que habían pedido hace un mes, pero aun quedan pendientes de entregas cocinas, heladeras y calefactores a gas. Suarez aseguró que habló con sus colegas de otras tiendas del rubro y padecen la misma situación. Están preocupados porque en San Juan la actividad está abierta, la gente tiene ganas de comprar y no tienen productos para vender.



En calzados, faltan números y modelos, tal como se advierte en estas estanterías con lugares vacíos.

Hasta el 17 de julio



La Nación decidió una nueva prórroga, hasta al menos el 17 de julio, de la cuarentena, y el área metropolitana de Buenos Aires endureció las medidas por el aumento de contagios.

Lo que está afectando a la industria

La actividad de la industria local está siendo afectada por la logística y por las restricciones que hay para el pago de importaciones que está haciendo que aparezcan inconveniente en insumos importados. Gustavo Fernández, desde la Unión Industrial de San Juan informó que las demoras en el abastecimiento que sufre la industria local son producto de los problemas que tiene el transporte para cruzar distintas provincias, y las importaciones que tienen que ver con decisiones del Banco Central. ""El cierre del AMBA el mayor problema que nos trae es que restringe la posibilidad de colocar nuestros productos. Nos baja la demanda a aquellas empresas que tienen clientes en esa zona", aseguró.

El industrial agregó que muchos establecimientos locales han logrado incrementar stock adicional con anterioridad al endurecimiento de la cuarentena. ""También nos está complicando conseguir suficiente transporte para trasladar los insumos por todos los controles que se le hacen a los choferes", dijo. No hay un sector en particular más afectado que el otro, sino que la mayoría tiene problemas.