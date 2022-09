La pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, y otras variables macroeconómicas hicieron tambalear la economía mundial y la actividad industrial. San Juan no escapó a esta realidad, pero pudo mantenerse y dar los primeros pasos para salir a flote, según la visión oficial. En este contexto, Adriana Vargas, al frente de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios de la provincia, dijo que se espera un futuro mejorador para la industria local durante el 2023, principalmente debido a las "políticas de articulación" entre el Estado y el sector privado.





-La industria local enfrenta varios inconvenientes como la limitación de importaciones y la dificultad de conseguir insumos, ¿qué se espera al respecto?

-Fue una influencia negativa porque estos inconvenientes llevaron a un desmejoramiento en el proceso de producción y venta. Como consecuencia se redujo la cantidad de materia prima, que llevó a una ralentización productiva, y hubo un retraso en los tiempos de entrega. Por eso estamos en permanente contacto con Nación para tramitar liberación de materia prima y otras medidas que ayuden al sector. Lo positivo de todo esto es que, pese a todo, la actividad productiva se mantuvo. Y va creciendo.



-Sin embargo, la mayoría de los empresarios dice que espera un 2023 peor en cuanto a la actividad. ¿Cuál es su visión?

-Es una visión más positiva. Se espera que en el 2023 la actividad industrial crezca y genere más empleo. No sólo se irán sorteando las dificultades en cuanto a conseguir la materia prima necesaria, sino que además se viene un fuerte apoyo económico para el sector. Se lo va a seguir acompañando y asistiendo a través de las políticas de articulación entre el Estado y el sector privado.



-¿Cuáles son las herramientas del Estado para la industria local?

-Se va a seguir aplicando algunos beneficios como son los créditos para inversión productiva de los bancos Nación y San Juan, con tasas subsidiadas. A esto se suma las líneas de créditos de Fiduciaria San Juan, de hasta 10 millones de pesos con una tasa del 29,9%. Y varios programas de ayuda de la Nación.



-¿Habrá nuevas líneas de crédito?

-La provincia podrá acceder a un crédito del BID por 68 millones de dólares que se destinarán a la reactivación productiva de pymes. Y debido al éxito, no se descarta la vuelta del Programa del Bono Fiscal para fomentar la inversión, el empleo y el desarrollo sustentable en San Juan. Además, vamos a seguir apostando a la formación y capacitación de mano de obra, algo muy beneficioso para el sector. Los mismos empresarios aseguran que es un gran beneficio contratar mano de obra calificada, ya con una base, antes que contratar gente sin conocimientos previos y a la que hay que formar.



-¿Qué deben hacer los empresarios para acceder a cualquiera de estas ayudas?

-Deben cumplir con ciertos requisitos para conseguir la aprobación de un proyecto y acceder a la ayuda. Algunas de estas condiciones son contratar mano de obra local y participar del Compre Sanjuanino. Esto no sólo garantiza la generación de empleo, sino también movimiento de la actividad comercial.

-¿Cree que el Gobierno nacional pondrá en vigencia un nuevo dólar minero o de otro rubro, como hizo con el dólar soja?

-Lo desconozco. Son las provincias las que deben presentar un proyecto, para que lo analice y apruebe la Nación. En San Juan no se ha pensado aún en esta posibilidad.



-En estos últimos meses se registró en la provincia una baja en el desempleo, ¿la actividad industrial influyó en esta realidad?

-Sí, y positivamente porque la matriz de producción es alta y porque la provincia ofrece ciertas condiciones de seguridad que alientan la actividad. En San Juan tenemos las mejores tasas del país, contamos con un Estado ordenado con equilibrio fiscal y bajo endeudamiento. Todo esto ha generado que en la provincia se haya alcanzado un récord de inversión a nivel industrial.



-¿Y qué papel juega la minería como generadora de empleo?

-Un papel muy importante. Si bien la construcción sigue siendo la mayor generadora de empleo en la provincia, la minería también va por este camino. Para ejemplificarlo, voy a mencionar el proyecto Josemaría, que ofrecerá 4.000 nuevos puestos de trabajo. Con una inversión de 4.100 millones de dólares puso a San Juan como la primera provincia en el país en el ranking de inversiones mineras. Es por esto que el Gobierno hizo un convenio con la UNSJ para comenzar a capacitar gente en este rubro. Creo que vamos por el buen camino.