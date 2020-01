Los vecinos del asentamiento Evita amanecieron este lunes con las calles y casas inundadas. Según la versión oficial, el agua proviene de un canal cercano que se desbordó.

El agua empezó muy temprano a ganar las calles y rápidamente ingresó a las humildes viviendas, en muchos casos mojando ropa y calzado. "No es la primera vez que pasa esto. Los niños no pueden ni salir de la casa, no pueden andar descalzos en este barro", dijo indignada una vecina.

Desde el Municipio de Rivadavia afirmaron que trabajarán con los vecinos y camiones se acercarán al lugar para ayudarlos a retirar el agua.