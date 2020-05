En la madrugada de este domingo se registró un dramático hecho en Albardón que por muy poco no se convirtió en tragedia, ya que una mujer de 50 años se salvó de milagro luego de que el techo de su habitación se derrumbara.

Claudia Atencio vive sola en una humilde casa de calle Mitre al 1724, en Villa San Martín, Albardón. En las primeras horas de este domingo estaba durmiendo y, alrededor de las 5, se levantó para ir al baño en lo que fue un guiño del destino.

Al regresar a su habitación escuchó que el precario techo comenzó crujir y a ceder, producto del paso tiempo, las lluvias y las malas refacciones, hasta que finalmente cayó sobre su cama. Un palo de gran tamaño y una montaña de escombros quedaron envueltos entre las sábanas, dejando una escena por demás dramática.

"Se quebraron dos palos y el techo se vino abajo. Yo volvía del baño hasta mi pieza cuando sentí un ruido tremendo que me provocó un gran susto, pero gracias a Dios no me pasó nada", dijo angustiada la mujer que se gana la vida siendo peluquera y que no tiene los recursos necesarios para afrontar los arreglos.

La casa de Claudia, construida por su padre después del terremoto del '44, es de adobe y con el paso de los años se deteriora más y más. Está ubicada a tan sólo una cuadra del municipio albardonero, por eso la mujer pidió asistencia y en la comuna están evaluando cómo ayudarla.