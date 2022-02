Faltan poco días para el inicio del ciclo lectivo 2022 y antes del arranque, ya hay polémica. Es que ayer los padres del Colegio Provincial de Rivadavia aseguraron que desde el establecimiento les cobran $1.000 de inscripción u $800 si son dos hermanos o más. Conocido este caso, los casos comenzaron a multiplicarse.

Uno de los más resonantes es el de la Escuela de Enología en el que se dio a conocer una situación similar. "Hoy presentamos en el Ministerio de Educación una nota en la que dejamos plasmado que se está cobrando una cuota de inscripción que va en contra de la Ley 6416. Lo están haciendo por fuera de cooperadora, con una entidad privada que es el buffet que ni siquiera tiene condición fiscal. Está evadiendo impuestos, cobra 800 pesos para chicos de segundo a séptimo año y para los chicos de primero entre 1.000 y 1.050", denunció una mamá en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La mujer agregó que también los obligan a comprar la libreta de comunicaciones por un valor de $800. "Nosotros pedimos un presupuesto y nos saldría 200. Si los chicos no pagan no pueden ir, no los inscriben. Y si no compran la libreta, les ponen amonestaciones, lo dice el código de convivencia", añadió.

Aparte de la Escuela de Enología, se denunciaron otros casos en la Escuela Marino Bartolomé Carreras del Barrio Aramburu, en el Colegio Froilán de Pocito y la Escuela secundaria España.

Ayer, desde el Ministerio de Educación habían aclarado que "ninguna institución educativa puede cobrar absolutamente nada". "Hay un instrumento legal que establece que las escuelas públicas de gestión estatal no pueden cobrar nada por la inscripción de los alumnos", dijo Mabel Cercos, de la Dirección de Educación Secundaria.