Debido a que el 20 por ciento de las familias no había realizado el procedimiento de reinscripción y elección del barrio para la segunda etapa del sorteo provincial de viviendas, en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) decidieron extender ese plazo, que repercute directamente en las fechas de los sorteos. Por lo tanto, lo que estaba previsto que iba a suceder del miércoles al viernes próximos -26 al 28 de junio-, se posterga para la segunda quincena del mes que viene.

El subdirector del IPV, Daniel Gimeno, en el programa "A Todo o Nada", de Radio Sarmiento, comentó: "No queremos que se quede ningún sanjuanino sin postularse. En los departamentos alejados a veces la conectividad es un problema y tenemos consultas de familias que se han quedado sin postularse porque no se pueden conectar por Internet o no se enteraron de que fue la oficina móvil".

Como no tenemos apuro, volveremos a recorrer con la oficina móvil los 8 departamentos. DANIEL GIMENO Subdirector IPV

El sorteo será de 1.186 unidades habitacionales, distribuidas en 15 barrios de 8 departamentos: Albardón, 25 de Mayo, 9 de Julio, San Martín, Caucete, Angaco, Ullum y Zonda.

El funcionario agregó que "en estos departamentos, el universo es de un poco más de 14.400 familias. De ellos, 11.250 han sido las familias que se han postulado".

A partir del mañana se abrirá nuevamente la página web www.sorteovivienda.san juan.gov.ar para que aquellas familias que aún no eligieron su barrio puedan ingresar y realizar su selección. Desde el IPV destacan que es obligatorio elegir un barrio para poder participar del sorteo.

Si alguien no aparece en el barrio seleccionado -e hizo la inscripción de manera correcta- deberá acercarse con su DNI y el PIN por el Centro Cívico.

Las familias inscriptas fueron más de 11 mil y los barrios más elegidos fueron Rincón del Este en Caucete, Virgen del Socorro y Don José en Albardón.

Gimeno indicó también que está contemplado en volver a conformar la oficina móvil y recorrer los departamentos, para que se convierta en otra alternativa de reinscripción para aquellos postulantes que tengan problemas de conectividad en su zona y completó que esperan dar mañana las nuevas fechas del sorteo, que será en la segunda mitad de julio, y que se realizará en la Caja de Acción Social.

LAS 3 ETAPAS

> Primera

El sorteo de 1.421 viviendas se realizó en el último mes de diciembre y fueron 15 barrios distribuidos en los departamentos Capital, Santa Lucía, Chimbas, Rivadavia, Rawson y Pocito.

La implementación de este sistema es que los postulantes seleccionen el barrio en el que deseen vivir.

> Segunda

Es la que se está desarrollando actualmente. El sorteo será de 1.186 unidades habitacionales, distribuidas en 15 barrios de 8 departamentos: Albardón, 25 de Mayo, 9 de Julio, San Martín, Caucete, Angaco, Ullum y Zonda. Mañana podría anunciarse la nueva fecha, prevista para la segunda quincena de julio.

> Tercera

La siguiente etapa, que contempla a los departamentos más alejados, será la que complete el sorteo de viviendas. Su proceso comenzará una vez que concluya la que actualmente está en ejecución y las viviendas a sortear serán en barrios que se construyen en Jáchal, Iglesia, Calingasta, Sarmiento y Valle Fértil.