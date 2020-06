Tal cual se puede observar en la imagen ilustrativa, las aulas de las escuelas sanjuaninas continuarán vacías. Es que, a pesar de no haber una fecha definida para el regreso a clases, el cónclave en el Centro Cívico entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes arrojó que no volverá la actividad antes de las vacaciones de invierno.

El secretario general de Unión Docentes Argentinos en la provincia, Roberto Rosa, analizó en Radio Sarmiento la reunión y la calificó como “muy importante”. Además aseguró que "la actividad presencial en las aulas no va a volver en junio porque vamos a seguir estrictamente los lineamientos del Gobierno nacional”, imponiéndose así la postura gremial por sobre la del Ejecutivo provincial.

En el mismo sentido, el sindicalista contó que “hemos pasado a cuarto intermedio para el martes a las 10 de la mañana, con una reunión previa el viernes en la que nos van a suministrar todos los protocolos que la provincia ha elevado al consejo asesor nacional y también lo charlado en estos días entre la provincia y la nación para ver si hay garantías”.

Posteriormente, Rosa dijo que “aún no hay fecha determinada para el reinicio (de clases presenciales) porque hay que evaluar todas las condiciones sanitarias del país en junio y lo que llegue a acontecer en la primera quincena de julio, acatando la idea nacional de no modificar el calendario. En los primeros días de julio, quizá tengamos certezas de cuando pueden volver, porque el tránsito del invierno de junio a julio es lo que no nos favorece”.

Por último, el titular de UDA desestimó la idea de empezar la actividad en departamentos alejados por la situación de los docentes que no viven en aquellos lugares. "Sabemos que el ciclo lectivo será abreviado pero queremos que sea contundente", cerró.