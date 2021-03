Ante el inminente arribo de la denominada segunda ola de contagios de coronavirus, las clases presenciales vuelven a estar en el ‘tapete’ de la opinión pública. Si bien este viernes el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo que hay que garantizar las clases "con todos los protocolos", en San Juan un sondeo de DIARIO DE CUYO arroja como resultado que la mayoría opina lo contrario: cerrar las escuelas y volver a la escolaridad virtual.

Trotta indicó que el regreso a los establecimientos educativos en todo el país es algo que hay que sostener, tras asegurar que "es positivo el balance a un mes del regreso a pesar que se avecinan tiempos complejos".

Con aproximadamente 26.500 votos, un sondeo en la web de DIARIO DE CUYO, el 54% opinó que no debería mantenerse la presencialidad en las escuelas, en caso que se desencadene una segunda ola.

Si bien la evolución de las condiciones sanitarias obligan a las autoridades a un contexto de constante evaluación de las últimas medidas adoptadas, y las dejadas de lado, en líneas generales hay consenso de mantener las escuelas abiertas. El gobernador Sergio Uñac manifestó el pasado 1 de marzo, en el acto de inauguración del ciclo lectivo: "El Covid ha dejado grandes enseñanzas para la sociedad sanjuanina y una de las conclusiones más importantes es que es altamente necesario que el docente pueda ser el articulador de la educación en el sistema educativo. La tecnología fue importante, pero nunca vamos a poder suplir la presencia de los maestros que imparten educación y contención a los alumnos", indicó.

Respecto a otras situaciones, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, afirmó que no advierten que exista en las escuelas una mayor frecuencia de contagios de lo que existe en la sociedad.

Uno de los infectólogos más reconocidos del país, Pedro Cahn, indicó recientemente: “Una enseñanza que nos deja el año pasado es que no tenés que tomar las mismas medidas de Usuahia a La Quiaca al mismo tiempo. Ya no hacen falta cuarentenas tan largas. Con diez días de aislamiento sabemos que es posible controlar gran parte del fenómeno, y por ahí necesitás hacerlo en Buenos Aires y no en Tucumán, o viceversa".