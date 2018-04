Uno de los cruces. En avenida Libertador los autos que transitan hacia el Este y doblan a la derecha en España, cuando les da el verde, se cruzan con los peatones que también tienen el paso. Hay discusiones permanentemente.

Insultos, bocinazos y frenadas de autos son habituales en algunas esquinas del centro sanjuanino. Sin embargo, según los peatones que transitan día a día la ciudad, este problema se intensifica en cinco esquinas en las que, aunque hay semáforos para peatones, no se puede cruzar de manera tranquila por la imprudencia de los conductores. En los cruces de avenida Libertador con las calles España, Alem, Entre Ríos, General Acha y Tucumán la Municipalidad de la Capital colocó semáforos para peatones hace pocos meses. En estas esquinas los aparatos, según los transeúntes, no benefician a la gente que se moviliza caminando. Es que en estas esquinas los peatones y los vehículos cruzan, en simultáneo, el mismo lugar; y ambos con luz verde. Los peatones se quejan de que estos semáforos hacen que los conductores no los dejen cruzar y que sea muy peligroso pasar por esas zonas.



Cruzar algunas esquinas del centro parece una odisea para los transeúntes. Es que ellos aseguran que cada vez es más difícil, porque los conductores y hasta los ciclistas no les dan la pasada. "Cuesta muchísimo cruzar la calle, porque los autos no nos dejan. Parece que no importáramos". "Es como si el semáforo no existiera". "Cuando no había semáforos para peatones era más seguro pasar las calles. Ahora hay gente que cruza confiada porque tiene el paso y los autos por poco les pasan por encima. Y, no hay mucho para discutir, si ellos también tienen la luz verde". Estos fueron algunos de los testimonios que dieron los peatones que transitan a diario las calles de la ciudad.



Estos semáforos fueron colocados a fines del año pasado y desde el comienzo generaron descontento. Al principio funcionaba alternando el paso de los peatones y de los vehículos, de modo que cuando la gente cruzaba a pie los autos quedaban parados en todas las esquinas. Pero hubo muchas quejas debido al amontonamiento y las filas que se producían en la avenida. Así fue que se modificó la sincronización de las luces. Es decir, que en estas 5 esquinas los semáforos de los peatones y los vehículos, comenzaron a dar el verde en simultáneo. Por ejemplo, en el cruce de Tucumán y Libertador, los vehículos que circulan por la primera de estas calles y doblan hacia el Este por la avenida se cruzan, ambos con verde, con los peatones que atraviesan de Norte a Sur o viceversa Libertador. Esto sucede de manera similar en los demás cruces mencionados.



"En estas esquinas y en todas las demás, el que tiene la prioridad es el peatón. En otras partes del mundo -Chile por ejemplo- los semáforos funcionan así y no generan problemas", dijo Jorge Oruste, de Tránsito de la Municipalidad de la Capital, y comentó que ya probaron con ambas formas de funcionamiento de los semáforos (alternando el cruce o haciéndolo en simultáneo, como está ahora) y descubrieron que la forma actual es la más eficaz. "Buscamos la solución que sea menos perjudicial. No podemos hacer más nada. Hicimos un estudio y se evaluó que esto es lo mejor. Ya casi no tenemos personas atropelladas en la avenida", agregó el funcionario y dijo que ellos apelan a que los conductores aprendan a que cuando el semáforo del peatón está en verde y el de los vehículos también, den la prioridad a las personas que van caminando.

Protagonistas

GUSTAVO TEJADA - Rawson

"Es casi imposible cruzar esta esquina -España y Libertador- porque los autos no nos dejan pasar. Y en el caso de que algún vehículo se frene para darle el paso al peatón, los autos que vienen detrás aturden con las bocinas. Nadie respeta el semáforo de los peatones y hay que cruzar corriendo y prestando mucha atención".

CAROLINA MONTIVEROS - Caucete

"En Chile dejan pasar hasta los perros; en cambio, acá no pasan ni los niños tranquilos. Yo vine a hacer trámites y me costó muchísimo poder pasar estas esquinas. Los automovilistas no dan el paso y no les importa que nuestro semáforo también esté en verde para que pasemos. Hasta te insultan cuando vas cruzando".

BARBARITA HERRERA - Capital

"Me da mucho miedo cruzar estas esquinas. Es que por ahí uno se confía en que tiene la luz de paso a su favor y cuando quiere acordar algún auto dobla a toda velocidad. Todos los días vemos cómo la gente se salva de ser atropellada. Es muy peligroso que dé el verde para los vehículos y para los que vienen caminando también".

RICARDO GÓMEZ - Chimbas

"Es un problema muy complicado lo de estos semáforos. Por un lado no nos dejan pasar a los peatones, pero por otro, si dejan sólo el paso para la gente que camina los autos congestionan todas las calles. Además a los automovilistas no les importa nada: es una cuestión de costumbres, de no dar la prioridad al peatón".