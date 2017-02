Un grupo de unos 100 estudiantes universitarios se concentraron desde el mediodía de este viernes en una sentada simbólica en el Centro Cívico, más precisamente en Libertador entre España y Las Heras.

El objetivo principal de la manifestación es el reclamo del boleto escolar gratuito, que fue solicitado al ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi también este viernes, justo después de que acordaran que el precio del mismo iba a ser de $2,50 y que anunciaran que estará vigente desde el próximo lunes 13 de febrero.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Pablo Di Módica, referente de Estudiantes en Defensa Universitaria (EDU), dijo que “nos habían prometido que el 1 de febrero ya iba a regir el boleto escolar, pero se atrasaron. Igual, consideramos que todo el acceso a la educación tiene que ser gratuito, por eso el boleto escolar no debería tener costo alguno, sobretodo para que aquellos estudiantes que no habitan en el Gran San Juan y que no cuentan que con todas las posibilidades para trasladarse”.



Con respecto a la sentada que llevan adelante frente al Centro Cívico, Di Módica contó que es “de manera pasiva porque hay un cordón policial y que será por tiempo indeterminado”. Además, habrá números artísticos y murgas.