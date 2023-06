Hoy se conmemora el Día Mundial del Ambiente y DIARIO DE CUYO realizó una encuesta a través de su edición online, para conocer qué saben los sanjuaninos sobre cuidado ambiental y qué aporta cada uno desde su lugar. Según los resultados de este sondeo, que fue respondido por unas 500 personas, la separación de residuos es la práctica que menos se lleva a cabo dentro de las viviendas locales y es la vez, la gran deuda pendiente que se tiene en San Juan.

"Sin contaminación por plásticos" es el lema del Día Mundial del Ambiente 2023. Esta jornada se instauró para concientizar y sensibilizar sobre los problemas que tiene el planeta Tierra. Y en San Juan parece que la sensibilización está dando sus frutos, aunque en la encuesta los sanjuaninos mostraron varias contradicciones. Uno de los ejemplos más claros es que mientras el 90% dice cuidar el ambiente, el 56% admite no clasificar sus residuos domiciliarios.

En la encuesta, una de las primeras preguntas fue: ¿Te preocupa el cuidado ambiental? Casi por unanimidad, los lectores contestaron que sí. Sin embargo, en las siguientes preguntas las respuestas estuvieron más divididas, y dejaron en evidencia que los hechos no están en el mismo nivel que la preocupación.

"¿Desechás en el mismo tacho los restos de comida con los cartones o latas?", fue una de las preguntas que tuvo casi la misma cantidad de "sí" y de "no" como respuestas. Casi la mitad dijo que hace separación de residuos en origen, y poco más de la mitad contestó que no lo hace. Es decir, desechan los residuos reciclables junto con alimentos y otros productos que producen contaminación y que llevan a que muchos elementos no puedan ser reutilizados.

La separación de residuos en origen es parte de numerosas campañas que se hacen en la provincia, tanto para los niños como para los adultos, pero en la encuesta quedó en evidencia que esto no está dando los mejores resultados. A la vez, las personas que contestaron el sondeo online dijeron que en San Juan, una de las grandes deudas pendientes que hay es la separación domiciliaria de los residuos. Esto, tanto por parte de los ciudadanos, como por parte del Estado en general. Es que si bien en la provincia existe el programa Misión Buen Ambiente, a través del cual se busca dar herramientas de capacitación, educación y concientización relacionadas a la recolección diferenciadas de residuos reciclables, no todos los municipios hacen este trabajo. En San Juan sólo hay experiencias aisladas en departamentos como Jáchal, Rivadaia y Capital. Desde algunas de esas comunas dijeron que cuesta mucho que los vecinos se acostumbren.

Un pionero. Rivadavia fue uno de los primeros departamentos en promover la separación de residuos en los barrios.

Otras respuestas

En otra de las preguntas de la encuesta, el 90% de los lectores dijo que hace aportes para el cuidado ambiental y el 70% opinó que los niños tienen más conciencia ambiental que los adultos; esto último mismo quedó evidenciado en otra de las consultas, donde casi la mitad de los lectores aseguró que tiene poco conocimiento del cuidado ambiental.

En relación a lo que cada uno realiza para promover el cuidado del medio ambiente, el 85% de los encuestados aseguró que respeta los horarios permitidos para el uso de agua (algo que es penado en caso de no cumplirse), el 71% que cierra la canilla mientras que se lava los dientes y el 64% que desconecta los electrodomésticos cuando no están siendo utilizados.

Otra consulta que dejó expuesto que no hay suficiente conciencia ambiental, a pesar de que los encuestados dijeron que sí la tienen, es que el 41% aseguró que pide bolsas plásticas en los supermercados. Esto, a pesar de que desde hace muchos años se pide desde el Estado y los grupos que trabajan en pos del ambiente, que esta práctica deje de realizarse para evitar la contaminación.