Samira Fernández tiene 22 años y está terminando de cursar la carrera de Enfermería. La joven fue elegida como la nueva Reina Nacional de Santa Lucía. En una entrevista con DIARIO DE CUYO habló sus proyectos, sus desafíos y hasta se refirió a algunos temas de actualidad.



- ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?

- Me gusta mucho estar en casa. Soy bastante tranquila, me encanta ver películas o series de Netflix. No soy adicta a la tele, pero es lo que prefiero hacer.





- ¿Cuál es tu serie favorita?

- La Casa de Papel. Estuve a full y me vi las dos temporadas en poco tiempo porque me encantó.



- ¿Cuáles son tus cualidades y tus defectos?



- Voy a empezar por los defectos. Soy súper celosa con todas las personas. Soy celosa con mi novio, con mi hermana, mis papás y hasta con mi mejor amiga. Es grave, pero trato de mantener la calma. Soy además, muy nerviosa y vergonzosa. Es más, ser Reina es un desafío para superar mi vergüenza a todo. Mi mayor virtud es la responsabilidad. A la hora de cumplir horarios, presentarme en algún lugar, estudiar o hacer cualquier cosa, siempre lo hago con mucha responsabilidad. Otra virtud que tengo es que soy extremadamente cariñosa.



- ¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento?



- Me encanta la zona comercial del departamento. Santa Lucía centro es hermoso porque tenemos de todo. Además me gustan mucho las ferias de artesanías que suelen hacerse en la plaza.



- ¿Qué le mejorarías a tu departamento?



- Me gustaría que Santa Lucía tuviera colectivos que nos lleven directamente a zonas que están lejos como Ullum, Zonda y hasta a los departamentos turísticos como Jáchal.



- ¿Cómo tomaste la noticia de que Marcelo Orrego se postule para candidato a Gobernador?



- Es un orgullo muy grande para los vecinos de mi departamento. Me encanta como se manejó en sus años de gestión. Espero que le vaya súper bien, porque le puede venir muy bien a la provincia.



- ¿Qué sentiste ante a denuncia pública contra Juan Darthés?



- Se habló mucho del tiempo que pasó entre el hecho y la denuncia, pero creo que eso no importa. Admiro la valentía que ella -por Thelma Fardín- tuvo para denunciarlo públicamente. Tuvo mucho coraje porque él es una persona muy reconocida y eso no debe ser fácil. Siempre me pongo del lado de la mujer. Debe ser horrible pasar por una violación. Como mujer duele mucho escuchar cada vez más seguido que hay violaciones o abusos. Es horrible como sociedad que nos pasen estas cosas.



- ¿Qué hace falta para evitar estos abusos?



- No tengo la solución, pero creo que hace falta un poco más de educación sexual. Los chicos y adolescentes deben recibir educación sexual, para estar informados. Es necesario además que haya mucha comunicación con los padres o con algún otro adulto. Siempre hay alguien dispuesto ayudar ante un caso así.