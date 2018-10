Hace una semana María del Valle Sirena Tello tuvo una noticia que le borró repentinamente la tranquilidad personal que estaba recuperando paulatinamente desde mayo último, cuando fue procesada con prisión preventiva su expareja, Diego Uñates, a quien denunció en 8 ocasiones.

El viernes pasado, la Sala 3 de la Cámara Penal resolvió la Falta de Mérito en dos de esas demandas y es inminente que resuelva en otras dos más. Será un momento clave para la causa en general, por dos motivos. Por un lado, porque puede influir para que siga o no en prisión preventiva Uñates, quien ya está procesado por tres delitos. Y por otro, transformarse en una señal hacia el 5to Juzgado en lo Correccional, donde se acumularon las 8 causas, que siguen abiertas.

Lógicamente siento mi vida en riesgo. Esta persona ya demostró que siempre va por más.

La maestra de Nivel Inicial, madre de dos varoncitos -que nacieron de su relación con Uñates entre 2007 y 2009- afirmó que por lo que ya demostró su expareja, "nunca buscó solucionar las cosas sino que siempre va por más". Y Sirena fue describiendo las situaciones que comparó con un calvario, que no la hicieron colapsar emocionalmente "porque comencé a hacer terapia luego de la separación, por la contención de mi familia y para proteger a mis hijos".

"Cuando lo conocí era un amor, todo era perfecto hasta el primer embarazo, cuando empezó con la violencia psicológica. También hubo violencia económica porque ponía negocios a nombre mío, falsificó mi firma en cheques y estoy pagando por eso hasta el 2023. Por esas y otras cosas empecé a ver a la persona que tenía al lado. La manera en que se movía y en las cosas oscuras que estaba. Y cuando me pegó, me dio mucho miedo y me fui", relató.

La primera de las 8 denuncias fue en 2016. "Su hijo más grande pide en el Juzgado de Menores donde estaba el expediente de cuota alimentaria y régimen de visitas, la internación de Diego porque consumía drogas y lo hacía adelante de los chicos. No los pudo ver desde marzo hasta diciembre y aunque nunca hizo un tratamiento me llamaron del gabinete para ver si se podía restablecer el vínculo con los chicos", repasó Sirena.

Es un calvario. No podés dormir si sabes que alguien sólo planea cómo hacerte daño.

Agregó que Uñates podía ver a sus hijos en un lugar público, una hora y media y en la segunda ocasión "me llamó para decirme que no me los iba a dar nunca más. Lo buscaba y no me contestaba. Hice la denuncia en la Cuarta. Nunca lo pudieron encontrar y a las 12 de la noche intervino el 102 y ahí pudieron encontrar a los chicos. Ahí él denuncia que se los había llevado porque supuestamente mi pareja abusaba de los chicos y yo estaba de acuerdo con eso. Hicimos la contradenuncia y expusimos lo sucedido", afirmó la mujer que agregó: "A través de la Cámara Gessell, los chicos contaron que la denuncia la hizo un amigo policía del padre".

El conflicto crecía y Uñates recibió la orden judicial de no poder acercarse a 1.000 metros de ella, los chicos e incluso a sus padres, por otro episodio violento.

En febrero de este año, una vecina fue testigo de cómo un vehículo a toda velocidad embestía al estacionado de la pareja de María del Valle y el 27 de abril fue cuando apareció empapelado el jardín de infantes con panfletos acusando a la maestra de abusar sexualmente a sus alumnos.

En mayo, el juez del 1ro en lo Correccional procesó a Uñates y ordenó la prisión preventiva. La semana pasada, la falta de mérito por lo sucedido en 2016 fue por contradicción de testigos y una supuesta relación entre la psicóloga del 102 y María del Valle, "persona a quien ni conocía en ese momento", aclaró ayer.

Ahora, lo que viene la tiene en vilo. "Cuando lo detuvieron, se vio en su teléfono cómo seguía pergereñando otras cosas y cómo reclamaba a un contacto que siga presentando trabas para el proceso judicial".

Su temor va más allá. "Él no se va a exponer, conoce a gente para que haga las cosas", afirmó y disparó: "En el 5to Correccional todavía no hay ninguna resolución porque en el Juzgado de Familia le tienen que mandar una notificación para que sepa que tiene la restricción de acercamiento. Ese oficio se perdió.

Hay pruebas de sobra de todo lo que pasó", es la esperanza de Sirena para que no se desate de nuevo todo su terror.

En total, hay 10 denuncias, de 3 personas, contra Uñates por violencia.

Número de denuncias



Si una mujer se encuentra en situación de víctima de violencia de género, puede llamar al 144, para recibir contención y asesoramiento. En una situación extrema, también se puede apelar al 911. La violencia puede ser física, psicológica, sexual o económica.



Un ciclo interminable



No hay que esperar que, con pedir perdón, el violento vaya a cambiar. Cada ciclo comienza con agresiones sutiles, a las que le siguen las más visibles, como gritos o golpes. Después, el agresor pide perdón y promete que va a cambiar.



Denuncias



El Indec publicó en marzo de este año que, según los datos recogidos en todos los juzgados y comisarías del país, 86.700 mujeres denunciaron en 2017 algún caso de agresión física o psicológica. El número cuadriplica el registrado en 2013, cuando sumaron 22.577.