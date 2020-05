Una de las cosas que se decidieron ayer es que cuando los comercios a cielo abierto y los shoppings vuelvan a abrir al público, los clientes mayores de 60 años y los menores de 18 se tendrán que quedar en casa. El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, confirmó este dato en declaraciones ayer al medio día al programa "Demasiada Información" que se emite por radio Sarmiento, y por la tarde lo ratificó a este diario. En el medio hubo versiones encontradas pero al final, en la reunión del equipo de Covid-19 realizada ayer tarde no quedó lugar a dudas y la decisión fue tomada sujeta a esa restricción por edad, indicó Munisaga. Es que si bien el objetivo es continuar flexibilizando la cuarentena -en medio de una parálisis económica que está ahogando no sólo a las pymes comerciales que están cerradas desde el 20 de marzo sino también a las arcas provinciales que han visto caer abruptamente la recaudación- no quieren correrse riesgos sanitarios. Así las cosas, la decisión oficial es permitir la venta con presencia de clientes a partir del lunes próximo, pero limitando la cantidad de gente que esté en circulación. Munisaga informó que se calcula que habrá 200 mil personas en la calle por día en esta nueva etapa de la cuarentena, sólo contemplando los números de documentos permitidos y la población comprendida entre los 18 y los 60 años, que es la única que tendrá habilitada la circulación. Los menores de 18 no podrán ir a comprar ni a un local en la Peatonal o al shopping, ni siquiera acompañados por un adulto. En el otro extremo, los mayores de 60 años sólo podrán circular con permiso de actividad exceptuada, de lo contrario deberán permanecer en su domicilio. También podrán salir como hasta ahora, en determinados horarios para ir al supermercado, a la farmacia o al medico. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, dijo que esta limitación de la franja etaria les producirá inconvenientes a la hora de que los papás tengan que comprarle ropa o calzado a los niños, ya que necesitan varias pruebas antes de formalizar la adquisición. También esgrimió que hay dueños de comercio que tienen más de 60 años y entonces no podrán abrir si se mantiene esta restricción. Rodríguez dijo que va a plantear formalmente al gobierno que se revea esa medida porque no cree que se produzca una avalancha de gente a las calles.