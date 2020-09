El proceso, aseguran los especialistas, es complejo desde lo técnico, por eso siguen trabajando. Se trata de determinar si hay circulación comunitaria de coronavirus en la provincia, una situación que en las últimas horas hizo crecer la atención de la sociedad puesto que Salud Pública le había puesto fecha. Y es que desde Epidemiología anunciaron que ayer tenían una reunión con sus pares de Nación en la que no descartaban oficializar la nueva situación sanitaria en San Juan, pero desde el ministerio comunicaron que "continúa en evaluación la existencia de circulación viral comunitaria en la provincia".

Mientras que el gobernador Sergio Uñac manifestó recientemente que no quería "confirmarla ni descartarla", en Salud Pública explicaron que la definición debe surgir de una investigación epidemiológica que incluya no sólo la cantidad de casos positivos y la falta de determinación de nexos en los contagios (precisamente, la circulación viral comunitaria se da cuando no hay evidencia que determine cómo se contagiaron determinadas personas, es decir, no puede ser hallado un nexo).

En ese contexto indicaron que los trabajos también abarcan, por ejemplo, la evaluación de los test rápidos que empezaron a realizar el martes en la Peatonal y también los rastrillajes en zonas vulnerables que desarrollaron tras el brote en Caucete, el mes pasado, entre otros aspectos.

En la consideración se desprende también una arista importante en el trabajo de investigación puesto que si bien hay más de medio millar de positivos acumulados en la provincia desde marzo, la tercera parte del total de los departamentos aún no registra casos, como Zonda, Ullum, Calingasta, Iglesia, Albardón y Jáchal. En contraposición, Caucete y el Gran San Juan reúnen más del 85% de los contagios.

Hasta ahora, San Juan anunció circulación por conglomerado en diferentes lugares luego del brote surgido en Caucete.

Una nueva víctima del geriátrico

Ella tenía 88 años y residía en el geriátrico de Rawson donde se produjo un brote de coronavirus la semana pasada. Ayer se convirtió en la víctima número 28 en la provincia a causa de Covid-19. Se trata de la segunda muerte que se genera en esa residencia, pues la primera se produjo el lunes y fue también una mujer, de 81 años. El nuevo deceso fue confirmado en el hospital Ventura Lloveras, de Sarmiento, uno de los diferentes centros de salud a los que derivaron a las más de 40 personas contagiadas del geriátrico.

Por otro lado, ayer registraron 11 nuevos casos, para totalizar 566, de los cuales hay 293 con proceso infeccioso y 17 pacientes internados en terapia (seis con respirador). A su vez, los recuperados ahora suman 245.



Positivo en el Penal

El caso positivo de un interno del Servicio Penitenciario de la provincia tuvo como consecuencia que 100 personas que compartían el pabellón queden en aislamiento. Investigan el nexo.



Camas, al 50%

El director del hospital Rawson, Jorge Girón, indicó que la ocupación de camas destinadas a Covid-19 y que cuentan con respirador alcanza al 50%. En total, dijo, son 50 unidades.



En las residencias

Jorge Quiroga, director de Regulación y Control de Gestión, aseguró que no hay reportes de nuevos geriátricos con contagios. E indicó que hay 30 residencias habilitadas, con 630 personas.