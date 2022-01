En sólo tres días el sector hotelero gastronómico pasó del optimismo por la vertiginosa recuperación de la actividad en el último trimestre del 2021, a revivir su peor pesadilla por causa de la tercera ola de covid que bate récords en San Juan. La cancelación de tres eventos deportivos internacionales del 2022 -Vuelta Internacional de San Juan, Torneo de Verano y el Sudamericano de Patín- decidida por el Gobierno el pasado 3 de enero ante el crecimiento de contagios por covid, provocó la caída del 100% de las plazas hoteleras urbanas: se trata de 1.563 plazas diarias, que habían sido reservadas de aquí hasta marzo en los principales hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, según cifras de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA). Contingentes de jugadores, simpatizantes y familiares que habían reservado habitaciones anularon sus viajes provocando un desplome en el sector hotelero urbano de Capital, Santa Lucía, Rivadavia y Rawson. Sin actividad en el primer trimestre del año, ahora a los empresarios les ganó la incertidumbre. Hasta el 29 de diciembre estaban preocupados por el déficit de personal y habían encarado capacitaciones para incorporar nuevos puestos de trabajo, de cara a una prometedora temporada. Ahora están alarmados porque no saben cómo van a pagar los sueldos del personal permanente. Y eso pasa no sólo en la hotelería sino en todo el sector gastronómico en general. Rubén Miadosqui, actual presidente de AEHGA, dijo que están en riesgo unos 2.500 puestos de trabajo en bares, cafés y restaurantes, y otros 1.500 en hoteles. Esta semana incluso cerraron dos locales gastronómicos -Tierras Negras en Pocito, y Circus en Rivadavia- por contagios de covid entre su personal. "La situación es muy complicada. Si bien apoyamos la decisión del Gobierno, esto nos mata a nivel económico", dijo Miadosqui.

Tras la irrupción del covid en el 2020 quedaron en San Juan actualmente unas 8.400 plazas hoteleras en toda la provincia. Al cancelar los eventos deportivos se han visto afectados casi el 20% de establecimientos, que son justamente los más importantes de la provincia ubicados en la zona urbana, que cuentan con personal registrado.

Miadosqui dijo que el sector tuvo una recuperación "excelente" desde octubre y el problema es que ahora se habían asumido compromisos de alquileres y proveedores que no se podrán cumplir. "Reserva que se cae, se pierde", repite Miadosqui como una letanía. Favio Nievas, desde el hotel Albertina, dijo que ese establecimiento ha perdido el 85% de reservas de enero a marzo, porque priorizó el turismo deportivo y descartó al turista común que estuvo buscando lugar para aprovechar el Previaje. "Es insostenible hasta mentalmente poder sostener estos vaivenes, hasta hace pocos días esperábamos una excelente temporada que ahora se vino abajo" dijo con evidente cansancio. Otra empresaria, Tamara Boggian, dijo que tenía reservado el 50% de su hotel para los eventos deportivos, así que ahora pierde la mitad de las ventas de estos tres meses.



Sin fútbol ni ciclismo

La provincia decidió que San Juan no será sede del Torneo Internacional de fútbol, y la Vuelta Ciclística Internacional a San Juan también está suspendida hasta el año próximo y los equipos internacionales no llegarán a la provincia.



Otras fechas

Además de los deportivos, las autoridades analizan realizar el Congreso Internacional del Tomate en forma virtual. Este evento está previsto desde el 20 al 24 de marzo. Otro evento cuya realización está en duda es la Fiesta del Sol.



PATÍN

El Sudamericano de Patín es el único que se reprogramó y se jugará entre mayo y junio. Luego del anuncio que realizó el secretario de Deportes, Jorge Chica, el pasado 3 de enero, se reprogramaron los Juegos para el 27 de mayo al 12 de junio.

El impacto en las agencias de viajes

"Esto es una cadena muy negativa", dijo Ariel Giménez, presidente de la Cámara de Turismo de San Juan. "Las camas que se cancelan, ya no las ocupás, igual que los traslados pactados, las comidas, las excursiones, todo lo que se generaba alrededor de cada evento no se recupera. Y aunque se haga algo local, como la vuelta ciclística, no mueve la aguja porque la cantidad de gente que viene es infinitamente inferior", añadió. Con las cancelaciones, las agencias además deben pagar penalidades a los proveedores contratados, además de que se quedan sin trabajar los guías, el transporte y los que hacen la comida. Gustavo Chávez, dueño de una agencia de turismo receptivo, está en jaque porque ahora tendrá que devolver el 50% de los pagos anticipados que había recibido por servicios hasta marzo. En su caso, el 50% de reservas eran por servicios relacionados con los eventos deportivos cancelados. "El otro 50% son de turistas normales que aprovecharon el Previaje, o que tenía reservas pagas incluso desde el 2020 antes de la pandemia", indicó. Con la mitad de pérdidas en su agencia, Chávez también está calculando las pérdidas en señas a prestadores de transporte que realizó.

Silvia Yafar, desde Moneytur, consideró "entendible" la decisión oficial, pero opino que se debe hacer una mesa de acuerdo y además de que las agencias sean comprensivas, planteo poner un límite a las cancelaciones. "Hemos perdido mucho con las cancelaciones, porque a raíz de que había eventos deportivos y estaba todo completo, dejamos de vender a turistas, a mucha gente de otras provincias que viene a San Juan en marzo por ejemplo", indicó. Yafar calificó como "esfuerzo descomunal" conseguir ubicar juntos a grupos de 50 personas que venían por ejemplo al Sudamericano de Patín, y dijo que es desgastante los vaivenes a los que está sometido el sector turístico. Puso como ejemplo que ahora se pide pase sanitario para entrar a algunos parques y se vendieron paquetes a personas no vacunadas. De todos modos, Yafar dijo que pese a las suspensiones "el turismo receptivo está con mucho trabajo recibiendo a turistas gracias a las promociones que se hicieron de San Juan como destino turístico.

En bares y restaurantes céntricos hay mucha preocupación porque la caída de reservas los afecta en forma directa.

Calculan pérdidas del 30% en aéreos

En Aerolíneas Argentinas calculan que las cancelaciones deportivas les representan aproximadamente un 30% de pérdidas. Fuentes de la compañía indicaron que la recesión turística obviamente afecta al sector aéreo en forma directa, pero en los eventos deportivos el impacto es mayor puesto que muchos utilizan el transporte aéreo por una cuestión de rapidez.

Desde la empresa aérea informaron que la cancelación de los eventos que iban a realizarse en San Juan obliga a readecuar las programaciones a corto plazo, es decir, las de enero y febrero; no así la de marzo que aún no estaba armada. Incluso habían vuelos especiales acomodados para los eventos deportivos que ya estaban programados y que afectan de una manera importante. En los últimos días se estaba tratando con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Deportes de San Juan para ver los refuerzos que se iban a necesitar para cada una de las competencias que estaban programadas, ya que no todos pueden venir en vuelos de línea. En los vuelos de línea es difícil palpar y calcular cuántos pasajeros se bajan por la no realización de los eventos.

No obstante, admitieron que el sector hotelero sufre más la situación porque a diferencia del avión, este último puede realizar un enroque y reprogramarlo para otro evento u otro destino.