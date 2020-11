Este año, caracterizado por estar atravesado por una crisis inédita por la pandemia, ni siquiera el Día de la Madre que suele ser uno de las celebraciones de mayor venta logró mover la aguja en el comercio sanjuanino. Octubre cerró con una nueva caída de ventas en unidades (ver abajo) y al conocer este resultado una buena parte del comercio sanjuanino decidió rápidamente recurrir a una nueva estrategia para intentar impulsar la facturación. Por eso es que desde este mismo lunes y hasta el 30 de noviembre, comienza un outlet en comercios del Gran San Juan que ofrecerán al público descuentos de hasta el 30% en todos los rubros. Abarcará principalmente ropa de hombre, mujer y niños, calzado, indumentaria deportiva y marroquinería, aunque también se sumaran artículos electrodomésticos.

Esta iniciativa fue organizada por la Cámara de Comercio de San Juan, que aclaró que no se trata de un cierre de temporada, sino de un outlet de ofertas que servirá para que los negocios puedan bajar stock de la mercadería que no se vendió por ejemplo para la celebración en honor a las madres.

Su presidente, Hermes Rodríguez, dijo que los socios de la entidad también decidieron iniciar hoy mismo esta estrategia para contrarrestar en San Juan la incidencia que pueda tener la venta online, concretamente a través del "Ciber monday". Incluso admitió que hasta hicieron un relevamiento de los descuentos que ofrecerán tiendas que operan en la provincia en esa promoción de ventas por internet y se colocó el mismo nivel de descuentos en el outlet del comercio presencial, es decir, el 30%, para poder competir. ""Los locales necesitan reducir el stock que les ha quedado del Día de la Madre" dijo Rodríguez y señaló que uno de los rubros más afectados es el del calzado: sin fiestas, celebraciones ni reuniones sociales dicen que lo único que se vende son gomones y zapatillas, mostrando un derrumbe inédito en sandalias y zapatos de vestir. El dirigente agregó que entre los beneficios que se encontrarán en el outlet, además de una rebaja concreta en el precio del producto seleccionado, los clientes también podrán beneficiarse con descuentos para la compra de un segundo artículo; y no faltarán las financiaciones especiales como por ejemplo comenzar a pagar la primera cuota de la compra a partir del mes de diciembre. Este es el segundo outlet que realiza la Cámara de Comercio de San Juan en ese accidentado año 2020. El primero se realizó entre el 17 y 30 de junio pasado, justo en el momento donde el gobierno había decidido flexibilizar la actividad comercial en medio del distanciamiento social por el coronavirus. Hasta ese momento se habían puesto limitaciones por número de documento y por edad para ir a comprar a los negocios. En aquel primer outlet de este accidentado 2020 se encontraron rebajas del 20% y hasta el 50% en los artículos, y al igual que este que se prepara ahora también hubo promociones con tarjetas de crédito. Ese outlet se adelantó al mes de julio para hacerlo coincidir con el pago del aguinaldo e intentar atraer más clientes y levantar las ventas que continuaban flojas del mismo modo que ahora. En esta oportunidad los comerciantes buscan lograr algo de liquidez para prepararse para las ventas de fin de año.

Expectativas

De acuerdo a un estudio realizado por la consultora Focus Market que dirige Damián di Pace, la actividad comercial minorista desacelerará su caída en los próximos meses del año, pero lamentablemente no se espera un crecimiento de las ventas minoristas. Agregó qué las preferencias del consumidor estarán orientadas a consumir en los centros comerciales abiertos y también a través de los medios digitales, al mismo tiempo que el bolsillo se oxigenará con el uso de los planes Ahora 12. El relevamiento fue realizado sobre 8.473 casos en todo el país.

La facturación cayó 28% en el mes de octubre



Las ventas del comercio minorista sanjuanino sumaron su octavo mes en picada al cerrar el pasado mes de octubre con un descenso del 28 por ciento respecto a igual mes del 2019, según informó ayer la Cámara de Comercio de San Juan, que nuclea a una parte del comercio de la provincia.

El panorama es más negativo si se tiene en cuenta que ya en octubre del año pasado la facturación había sido muy mala, con una caída del 6,7 por ciento respecto al 2018.

Según informó la entidad, todos los rubros medidos en octubre declinaron frente al menor consumo generalizado que provoca la caída en los ingresos y el menor poder adquisitivo, la menor circulación de gente en las calles y la incertidumbre por el destino de la economía.

Luego de un año donde el sector tuvo que enfrentar largo lapso de cierre obligado por la cuarentena, las tan esperadas ventas para el Día de la Madre no resultaron lo esperado, fueron muy bajas y terminaron influyendo en el porcentaje de ventas de este mes.

La cámara detalló que los rubros que lideraron las caídas fueron el turismo y la gastronomía, los materiales de construcción, calzados y electrodomésticos.

Hermes Rodríguez también advirtió que entre los comerciantes reina una gran preocupación por el aumento de la morosidad que se viene presentando en la provincia. De acuerdo a los sondeos en el sector, existe alrededor de un 30 por ciento de atraso en el pago de los créditos por parte del público. El dato corresponde a los créditos de la casa que ofrecen varios comercios tradicionales de la provincia. ""Estamos observando con alarma que la circulación de gente en las calles comerciales ha caído a la mitad", dijo Rodríguez. El dirigente admitió que la pandemia continúa golpeando fuerte al sector, con mayor fuerza a aquellos no "esenciales", que han visto derrumbar sus ventas y están haciendo malabares para que sus empresas subsistan. De hecho, desde el mes de febrero que las ventas en unidades del comercio minorista no repuntan. Se derrumbaron el 60% en marzo, el 70% en abril y el 65% en mayo, incluso ese último mes aun cuando ya el comercio había sido autorizado a abrir al público, algo que sucedió el día 11. Luego, en junio y julio parecía desacelerar la caída cuando las ventas cayeron -23 y -27 por ciento respectivamente. En agosto, con el Día del Niño y la apertura total del comercio había esperanzas de remontar la facturación, pero eso no sucedió y se produjo un derrumbe del 52 por ciento pese a las promociones que dieron las jugueterías. En setiembre la caída fue del 32 por ciento.