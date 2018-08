Lo que parecía sólo un rumor, finalmente se concretó. Esta mañana, se decretó la quiebra de la empresa de viajes estudiantiles Snow Travel y las familias de los chicos que tienen su viaje de egresados contratado entraron en pánico. Sin embargo, pese a las dificultades, podrán realizar la excursión a Bariloche.

"Ayer a las 10 de la noche me desayuné con esto, con que habían intervenido la empresa. A la tarde empezaron los rumores, pero desde el 2008, a esta altura del año, es así. No me llamaron de la cúpula, pero sí un encargado y me comunicó que la empresa había sido intervenida por el Ministerio de Turismo y que no sabía qué iba a pasar", dijo Facundo Reyes, encargado en la provincia, a DIARIO DE CUYO.

"De inmediato me empecé a comunicar con los papás, llevándoles tranquilidad porque dentro de toda la incertidumbre que hay me dijeron que se va a respetar el viaje a los chicos. Esta mañana me llamaron otra vez desde Buenos Aires y me explicaron la situación más en profundidad y me confirmaron que los pasajeros van a viajar mediante fideicomiso y que están terminando de definir, entre hoy y el martes, cómo va a ser. Si va a ser fideicomiso con Snow Travel o con otras dos o tres empresas", agregó.

Actualmente, entre 12 y 15 colegios de San Juan tienen contratado su viaje a Bariloche con Snow. Cada chico tuvo que desembolsar $45 mil.

Además, unas 15 personas se quedaron sin sus puestos de trabajo.