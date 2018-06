Inseparables. Desde que tuvo el accidente en moto, el casco se transformó en un compañero inseparable e indispensable para Luis Tejada.

"Dios me dio la oportunidad de poder concientizar a la gente. Usá la cabeza, usá el caso. Por vos y por todos los que te rodean". Con estas palabras Luis Tejada, de 42 años, protagonizó un video con el fin de salvar vidas. Hace algunos años casi perdió la suya en un accidente de moto y quiso compartir su experiencia para que la gente tome conciencia de la importancia de respetar las normas de tránsito. Este trabajo audiovisual, que se difundió a través de las redes sociales, se realizó en el marco de las actividades que organizó el municipio de Angaco en el marco de la Semana de la Seguridad Vial.



Luis dijo que no recuerda nada del accidente en moto que protagonizó el 30 de diciembre de 1999, y qué sólo persiste en su memoria el sufrimiento de sus seres queridos y el esfuerzo personal por superar las secuelas de aquel hecho. Por esto decidió protagonizar el video para recomendarles especialmente a los jóvenes que manejen con cuidado y respeten las normas de tránsito para cuidar sus vidas y evitarle el dolor a sus familias. "Sólo recuerdo que salí cansado y con sueño del trabajo en el que había comenzado a hacer el turno noche. No quise usar el casco para que el aire me despabilara y fue la peor decisión que pude tomar. A unos 7 kilómetros de llegar a mi casa, en Angaco, parece que me quedé dormido y me caí de la moto. Me desperté a los 4 días en el hospital", recordó Luis.

"Siempre miro la cicatriz en mi cabeza, porque me recuerda que sigo con vida".

LUIS TEJADA - Víctima de un siniestro vial



Como consecuencia de la caída sufrió una fractura en la base del cráneo que le pinzó el nervio facial y le provocó parálisis. El golpe también le provocó una fisura en la cabeza por donde le comenzó a drenar la sangre, lo que impidió que se le formara un coágulo, fundamental para sobrevivir.



Tras un año y medio de rehabilitación, Luis superó la parálisis facial, pero volvió a padecer una consecuencia de aquel golpe. Le diagnosticaron un tumor frontal que requería una intervención quirúrgica de urgencia. "Lo que más me dolía en ese entonces era ver sufrir a mis viejos por el riesgo que corría mi vida y sólo por mi falta de responsabilidad de no haber usado el casco. Gracias a Dios pudieron extirparme el tumor, aunque tuvieron que colocarme una placa en el cráneo. Pero me recuperé bien, por eso me considero un privilegiado. Hay personas que no sobreviven a un accidente o que quedan lisiadas para toda la vida. Por eso acepté protagonizar el video para recomendarles a los motociclistas que usen el casco y respeten a las normas viales. En eso está la diferencia entre vivir o morir", sostuvo.



Pese a todo lo vivido, Luis continúa manejando su moto, pero con los recaudos necesarios. Tras el accidente, jamás volvió a conducir sin casco.