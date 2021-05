Las semanas avanzan y 23 alumnos de la escuela Escuela Normal Superior Sarmiento siguen dando vueltas. Es que, según aseguran, el año pasado, en medio de las clases virtuales por la pandemia por coronavirus, cursaron el último año de modo virtual y nunca lograron comunicarse con un profesor. Como consecuencia, no pudieron pasarle las guías que completaron. Finalmente, entregaron las tareas en marzo de esta año, pero todos fueron reprobados sin explicación ni devolución alguna. Ahora, muchos de ellos iniciaron sus estudios universitarios, pero no podrán avanzar si no tienen el título del Secundario en las próximas semanas.

Según comentaron los padres de los alumnos, que en 2020 fueron parte de 6to 1era, en una nota entregada a las autoridades de la escuela a principios de este mes, la materia es Proyecto de Investigación Socio Comunitaria, dictada por el profesor Mario Daniel Correa D’Amico.

Allí explican que, “los alumnos no pudieron presentar las guías en el año virtual ya que no contaban con un medio de comunicación con dicho profesor (en las guías correspondientes no figuraba ningún mail). Los alumnos pidieron el mismo a la preceptora algunos recibiendo respuestas y otros no. Por lo tanto, no pudieron presentar dichas guías, pasando a periodo de recuperación EPA donde se les asignó profesores de PRASIR con los cuales pudieron realizarla”.

Ante esta situación, según continúa el escrito, “los alumnos presentaron las guías en tiempo y forma en marzo pasado de forma presencial al profesor, ya que el mismo solicitó la explicación de las guías, también las guías fueron enviadas por mail a la Vicerrectora”.

Luego de eso, recién el pasado 4 de mayo, les informaron que los 23 trabajos prácticos fueron reprobados, sin embargo, no recibieron ninguna argumentación al respecto o devolución sobre las tareas.

Es ese contexto, los padres piden una explicación, debido a que sus hijos no pueden tener el título Secundario sin todas las materias aprobadas y, si quienes ya están cursando carreras universitarias no presentan los papeles en las próximas semanas, podrían quedar afuera del sistema y perder el año.

Al respecto, Rubén Armada, padre de una de las alumnas que ya inició la carrera Abogacía y necesita constancia del secundario antes del próximo 28 de mayo, comentó que “del total de chicos del curso, que son 26, sólo aprobaron el año pasado 3, que lograron contactarse con el profesor a lo largo del año pasado. El resto está desaprobado. Nosotros pretendemos una respuesta para saber en qué fallaron los chicos en los trabajos”.

Y agregó: “De parte de los directivos hemos tenido buena respuesta, pero no tenemos soluciones. Los chicos ya han empezado una carrera terciaria, pero no la pueden matricular”.