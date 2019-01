Sano y feliz. El pichón está transitando su primera semana de vida tras haber sido el primero de su especie en nacer en cautiverio en el Parque Faunístico. Su salud es óptima y, más allá de que depende del cuidado de sus padres, todos están expectantes con que pueda seguir creciendo hasta volverse fuerte.



Es prácticamente imposible que suceda, y aun así sucedió. En parte por el trabajo humano de conservación, en parte porque a la naturaleza se le ocurrió dar una oportunidad. Como sea, por primera vez en la historia del Parque Faunístico de Rivadavia nació un cóndor en cautiverio, algo que tiene antecedentes contados con los dedos de una sola mano en el resto del país.

En el parque están exultantes. El equipo interdisciplinario de biólogos y veterinarios que trabaja en el lugar para conservar, rehabilitar, reproducir y reintroducir especies a su hábitat natural (ver aparte) llevaba dos años buscando este resultado. Incluso el año pasado la hembra puso un huevo, tras el largo proceso de apareamiento, pero no prosperó la incubación. Igual, eso era lo más esperable, considerando que los cóndores nacen a unos 5.000 metros de altura, en el clima frío propio de la cordillera, en condiciones que nada tienen que ver con el llano donde está enclavado el Faunístico.

Pero no bajaron los brazos. La bióloga Silvina Adárvez, subdirectora del parque, reveló que "seguimos trabajando con la misma pareja de cóndores de forma aislada, y hubo una segunda puesta de un huevo. Esta vez fue exitosa, y fue muy especial y algo totalmente inédito, sobre todo porque se trató de una incubación no artificial ni asistida. Directamente dejamos que la naturaleza actuara".

El cortejo del macho hacia la hembra había durado entre 8 y 9 meses. Cada incubación, la fallida y la exitosa, duró unos 2 meses más. Y el pichón, que tiene apenas unos días de nacido, debe estar cerca de 1 año al cuidado total de sus padres para considerar que ya no es vulnerable, describió Adárvez. Mientras tanto, el nuevo habitante del Faunístico está casi todo el tiempo bajo el ala desplegada y majestuosa de su madre, asistida a su vez por el padre, como parte del hábito de monogamia inquebrantable que practican los cóndores andinos.

Apenas sucedió el nacimiento todos tomaron conciencia de que estaban ante un hecho histórico. El intendente de Rivadavia (el parque depende del municipio) lo comunicó de inmediato a Ambiente de la provincia, por la trascendencia de la noticia. "Estábamos todos muy emocionados -contó Fabián Martín-. Lo vimos muy saludable al pichón, pero igual hay que monitorearlo día a día. Esperamos que pueda crecer de forma natural como lo está haciendo, más allá de los cuidados que recibe de los especialistas".

En el parque ahora esperan un aluvión de visitas para conocer al primer cóndor andino nacido en cautiverio en la provincia. Y según Martín, no descartan en un futuro organizar un concurso entre los sanjuaninos para ponerle nombre al pichón.

Mayores

80 pesos cuesta el ingreso para cada persona mayor de edad. Además de la recorrida, acceden a lugares con mesas y bancos para hacer un picnic.

Menores

50 pesos es el precio de la entrada para los menores de edad. En el sitio hay juegos infantiles que se agregan como atractivo además de los animales.

Visitas

El Parque Faunístico recibe a sus visitantes todos los días de la semana salvo los martes, que se hace tareas de limpieza y mantenimiento. El horario en el que se puede ingresar es corrido, de 9 a 19. Allí se puede solicitar la asistencia de los especialistas para las visitas guiadas.

No es un zoológico

Cada tanto, quienes trabajan en el Faunístico deben volver a aclararle al público que el lugar no es un zoológico, es decir, no compra especies ni las acumula. Por el contrario, en el parque hay sólo especies autóctonas y la mayoría de sus habitantes fueron rescatados. La tarea que hace el equipo allí adentro es no sólo preservar la salud y el cuidado de los animales, sino además apuntar a la reproducción para reinsertarlos en su hábitat natural, sobre todo cuando se trata de especies en peligro de extinción, tal como sucede con el cóndor andino. "Este es un ícono cultural en Sudamérica, por eso es muy importante que en San Juan suceda este nacimiento", dijo la bióloga Silvina Adárvez, celebrando la noticia del pichón de cóndor.

Al ser el único reservorio genético estatal de la provincia, el Faunístico tiene un trabajo clave en el fortalecimiento y desarrollo de los animales silvestres sanjuaninos.