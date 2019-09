Actividad. La parroquia de San Agustín cumple con todos sus compromisos con la comunidad. Hasta que sea designado un nuevo párroco viajarán sacerdotes los fines de semana para oficiar la misa con los fieles.

Son las 13,30 y el ritmo en la plaza de San Agustín ya disminuyó porque la mayoría de las personas se encuentra almorzando en sus hogares. Alejandro Elizondo y Rosa Ontiveros son los últimos en marcharse de las instalaciones contiguas a la parroquia del pueblo, para comenzar una pausa tras cumplir con otro día de actividad del comedor de Cáritas y ambos reconocieron tener la misma sensación generalizada de la comunidad de sorpresa, por la renuncia como sacerdote que anunció dos días antes el cura párroco, Nelson Cuello, quien el mismo domingo por la noche dejó la localidad, luego de argumentar "razones particulares" y que en círculos de confianza reconoció que el motivo es que se enamoró de una mujer.



Aunque la rutina en la villa cabecera de Valle Fértil continúe como todos los días y Graciela Calderón atienda su negocio de venta de ropa que se encuentra a la vuelta del templo, en la misma cuadra de la la estación de ómnibus, la presidenta de la Liga de Madres, agrupación involucrada principalmente en actividades de evangelización, aseguró que la decisión de Cuello "ha sido una sorpresa para nosotras porque es una excelente persona y un excelente sacerdote, que ha estado muy cerca de las instituciones. Ha sabido guiarnos en la doctrina, por eso fue una sorpresa enorme. Quienes estamos más cerca, valoramos su sinceridad por decir las cosas de frente y dar un paso al costado. Estamos muy agradecidas y reconocemos que está en su derecho".



La movilidad de DIARIO DE CUYO también despierta la curiosidad de algunos transeúntes y al conocer el motivo, la opinión generalizada es que Cuello hizo lo correcto y no intentó vivir "una doble vida". Así lo aseguró también Sara Herrera, enfermera del Hospital Alejandro Albarracin, quien fue catequista hace diez años: "No nos mintió y le agradezco. Hay que ser valiente para hacer lo que hizo. Y si bien algunas personas mayores pueden ser más conservadoras, en estos tiempos las mentes son más abiertas. A la Iglesia vamos por Dios, no por el padre".



Norma Ríos de Molina, quien se jubiló de docente hace 8 años y en ese tiempo se involucró más en actividades de la parroquia, reconoció que "duele un poco (la salida de Cuello) porque nos habíamos acostumbrado al padre. Tan lleno de amor a Dios en su palabra. Le tocó a él ahora. No opino de los motivos de su renuncia porque solamente cada uno sabe las razones de sus decisiones. Si bien ya vendrá otro padre, ya me había acostumbrado a él".



Lidio Atencio lleva habitualmente a su esposa Aída Rosa Espinoza a la parroquia, para cumplir con las actividades de Cáritas. Reconoció que él es creyente pero no practicante y además de rescatar la actitud asumida por Cuello, puso en el tapete el tema del celibato: "Espero que algún día termine el celibato para siempre. Sé que mi reclamo puede parecer simple y sencillo, escuché muchas veces explicaciones muy profundas pero la realidad es la que está diciendo a gritos que acá algo tiene que cambiar en nuestra Iglesia".



Tanto Liliana Gómez, que es -junto a su esposo Lidio Alvarez- cursillista, ministro de eucaristía y coordinadora de la capilla La Patroncita, como Yudith Brizuela, quien es católica pero no practicante, coincidieron en sus análisis (cada una por separado) que lo que valoran fue la sinceridad de Cuello. Liliana, en un paréntesis con su máquina de coser, aseguró que es un error pensar que Cuello cometió una equivocación. "Equivocado estaría si hubiera seguido ejerciendo el Ministerio estando enamorado, como supuestamente pasó porque él no nos dijo nada más que fueron razones particulares". Y Yudith, quien es camarera por lo que es una de las pocas personas que trabaja en la siesta en San Agustín, indicó: "Me parece bien su decisión, fue sincero. Eligió no llevar una doble vida". Así, Valle Fértil ya despidió a Cuello y aguarda a un nuevo párroco para compartir su cotidianeidad.

Repercusiones

ROSA ONTIVEROS - Cocinera comedor

Jamás se notó que fuera a renunciar. Nos tomó por sorpresa lo que dijo el domingo, mentiría si dijera otra cosa, pero hay que aceptar que son cosas que pasan. Fue muy cercano con todos los que trabajamos acá.

ALEJANDRO ELIZONDO - Encargado mantenimiento

Como muchos, quedé sorprendido por el anuncio. Realmente no vi ninguna señal anterior a su decisión. Hace muchos años que trabajo acá y es una persona excelente. Cumplía muy bien sus funciones.

NANCY RODRÍGUEZ - Comerciante

"Reconozco que esta salida me afectó menos que la de Jonatan Félix, quien fue trasladado a Santa Lucía, ya que estaba encantada con la labor que hacía. Realmente me costó aceptar que se fuera por su compromiso".

LIDIO ATENCIO - Jubilado

Creo que esto debe ser un llamado de atención a las altas autoridades de la Iglesia. Espero que Francisco, que es un papa prácticamente revolucionario, elimine el celibato porque los curas también son seres humanos".

LILIANA GÓMEZ - Cursillista

"Considero que está muy bien la decisión que tomó. No estoy de acuerdo con quienes dicen que esto es un golpe para la Iglesia, porque todos nosotros somos la Iglesia y la fe la llevamos cada uno de nosotros".