Con alegría, ansiedad y con muchas ganas de conocer un mundo nuevo. Así dijo que está viviendo esta nueva etapa la nueva reina de Sarmiento para la Fiesta Nacional del Sol 2018. Ailen Vilaplana, la soberana, tiene 18 años y estudia la Tecnicatura en Enfermería. En una entrevista con DIARIO DE CUYO contó que es muy coqueta, sencilla y que sueña con pasar toda su vida en Sarmiento.



-¿Te gusta el modelaje?



-Me encanta el modelaje, pero nunca había hecho nada como modelo. Soy intrusa, nunca subí a una pasarela y me intrigaba ver cómo se sentía estar arriba y ver a la gente cómo mira cada detalle nuestro. Fue una experiencia inolvidable y recibí mucho apoyo de todas las candidatas.



-¿Qué objetivo tenés como reina?



-Desde que empecé a pensar en ser reina me propuse dar a conocer las actividades que tiene el departamento. Sarmiento está muy desarrollado y tenemos distintos lugares lindos para que todos conozcan. Tenemos hoteles maravillosos y paisajes bellos para el turismo.



-¿Qué opinas de la actividad minera que se desarrolla en Sarmiento?



-Es una actividad que da muchas posibilidades. Es un trabajo muy sacrificado, pero es digno y es la posibilidad de empleo para muchísimas familias. La extracción de cal moviliza mucha gente.



-¿Estás de novia?



-No y tampoco estoy apurada por tenerlo. Estoy muy abocada a mi carrera, sueño con terminar y volver a mi pueblo para trabajar. Mi departamento es muy solidario, siempre la gente está dispuesta ayudar a los demás y eso es una de las cualidades que más me gusta. Quiero tener mi familia en Sarmiento.



-¿Qué tema de actualidad te preocupa?



-Algo que me preocupa es la violencia. La gente está cada vez menos tolerante, vemos en las noticias muchos abusos, maltrato a niños y a los animales. La violencia me da la sensación que cada vez es peor.



-¿Sos muy coqueta?



-Soy súper coqueta. De hecho hice un curso básico de peluquería, pero no para trabajar sino para arreglarme sola el cabello, me encanta cuidarme las uñas y siempre estar bien vestida. En lo que no me cuido es en las comidas. No hago dietas y aprendí a aceptarme como soy, no soy obsesiva con ese tema.