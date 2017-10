Gimena Rodríguez tiene 18 años y el sábado por la noche fue elegida como la nueva Reina de San Martín para la Fiesta Nacional del Sol 2018. En una entrevista con DIARIO DE CUYO la nueva soberana comentó que es tímida, le gusta estar mucho con su familia y está de novia hace más de 1 año.

La joven estudia Psicopedagogía, en la Universidad Católica de Cuyo, y dijo que uno de los temas actuales que más le preocupa es la falta de fuentes laborales para los jóvenes. Es la mayor de 3 hermanos y dijo que su mamá fue quién la empujó a presentarse. Durante la noche de la elección Cecilia Reinoso, de 18 años, fue coronada Virreina de San Martín.



- ¿Cómo viviste la noche de la elección?



- Fue una noche fantástica y llena de emociones. Estuve muy nerviosa por momentos, pero la disfruté muchísimo. Nunca pensé en presentarme porque soy tímida y me gusta estar con mi familia, entonces me atemoriza un poco el hecho de estar tan ocupada con el reinado. Me inscribí porque hace unas semanas vino a mi casa gente de la Municipalidad a visitarme e invitarme a que fuera candidata. A la gente del municipio la atendió mi mamá, y a ella le explicaron cómo era el concurso. Ella me insistió para que me anotara. Al principio no quería y ahora no puedo creer que sea la Reina.



- ¿Le dedicás mucho tiempo al estudio o te gusta más disfrutar el tiempo libre?



- Lo más importante que hago es estudiar. Paso gran parte del día con los libros, porque es una carrera que me lleva mucho tiempo. Es una carrera complicada y se necesita tener mucho tiempo. No me gusta salir mucho a bailar. Prefiero estar en casa. Creo que no salgo a boliches, más de 1 vez al mes.

Primeros pasos. Desde pequeña Gimena fue muy coqueta. Sobre todo cuando comenzó a caminar. Esta es una de sus fotos favoritas de la infancia.



- ¿Cómo ves a tu departamento?



- Bellísimo. Creo que día a día está creciendo en muchos aspectos, pero considero que la cuestión turística debería incentivarse más. Estamos medios apagados en ese aspecto y nos hace faltan atractivos turísticos. Uno de los lugares más bellos y visitados que tenemos es Ceferino y es, sin dudas, mi lugar favorito de San Martín.



-¿Cómo ves a la educación de la provincia?

-Considero que tiene muy buen nivel, pero desde mi punto de vista una de la fallas es que los maestros o profesores no saben detectar a tiempo cuando los niños tienen problemas en el aprendizaje. Por mi carrera visitamos varias escuelas y vi que hasta en la más pequeña los docentes ponen todo para enseñar, pero creo que fallan en eso.

En el Jardín. Sentada en un juego infantil Gimena posó en sus comienzos en la escuela. Fue en jardín de infantes.





- ¿Cuál problemática social te preocupa más?



- En mi departamento y en gran parte de la provincia veo que hay mucho desempleo, sobre todo en los jóvenes. Les resulta muy difícil tener trabajo.



- ¿Qué perfil tendrás como Reina?



- Las cuestiones solidarias me encantan. Voy a estar dispuesta a trabajar y ayudar. Sobre todo en las actividades solidarias que involucran a niños. En mi barrio hay comedores donde dan la copa de leche y les voy a dar una mano. Me gusta estar cerca de los niños.