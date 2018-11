Rivadavia ya tiene Reina para la Fiesta Nacional del Sol 2019. Fernanda Galoviche, fue elegida como la nueva soberana que representará al departamento. La joven dijo que está dispuesta a ayudar a la gente de Rivadavia.



- ¿Cómo te presentarías?



- Soy una persona tranquila y dispuesta a aprender mucho. Estoy de novia hace 3 años y medio, vivo con mis papás y estudio Kinesiología. Me presenté para Reina porque en este momento me sentía más madura y segura de llevar adelante este rol.



- ¿Qué sueños tenés para tu reinado?



- Trataré de llevar adelante el proyecto que presenté para candidatearme. Mi proyecto tiene que ver con la salud. Me gustaría adaptar un contenedor para que sirva como consultorio de kinesiología, en donde estén todas las especialidades juntas de esta rama. Y, de esta forma poder llegar a lugares más apartados. Me gustaría ayudar a las personas que no pueden completar un tratamiento de rehabilitación, o que no pueden acceder a la atención kinesiológica.



- ¿Cómo ves a la Salud en la provincia?



- Creo que está creciendo mucho. Considero que en los hospitales se atiende muy bien.



- ¿Qué te gusta y qué mejorarías de tu departamento?



- Mi departamento es mi hogar, básicamente me gusta todo. Creo que a Rivadavia no le hace falta nada. Yo no cambiaría nada en mi departamento.



- ¿Qué temas de actualidad te preocupan?



- Lo más preocupante es la violencia de género. Pero creo que, gracias a Dios, está cambiando y estamos avanzando como sociedad.



- ¿Cuidás mucho tu cuerpo?



- Lo normal. No me gusta pensar que una persona tiene que cambiar para llamar la atención. Nunca hice dietas, como normalmente y hago ejercicios, pero pensando también en la salud. Voy al gimnasio y me encanta hacer trekking.



- ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?



- No tengo mucho tiempo libre, pero siempre trato de aprovecharlos para despejarme. En esos momentos voy al gimnasio, salgo con amigas o voy al cine.



- ¿Qué opinas sobre el aborto?



- Estoy en contra. No me gustaría decir más que eso.



El perfil

Fernanda Galoviche tiene 22 años. Estudia la carrera de Kinesiología y Fisiatría. Actualmente está cursando el 4to año. Desde los 14 años hace modelaje y actualmente es modelo de alta costura y vive junto a sus papás y dos hermanos.