Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de la provincia, pidió cautela a la población ante los casos detectados de Streptococcus pyogenes y aclaró que es un médico quien da la indicación para que un paciente sea hisopado.

"Este es un virus que ha mutado con nuevos clones más virulentos. Quién se va a hisopar o no, es algo que evalúa el médico. Está todo el mundo queriendo hisoparse. Para los cuadros de anginas comunes que se tratan sólo con penicilina lo importantes es cumplir el esquema de antibióticos por más que a los dos o tres días uno se sienta mejor", explicó la funcionaria.

De acuerdo a lo explicado por Jofré en Demasiada Información, los síntomas de alerta para el médico son: dolor de garganta, fiebre, cefaleas, dolor abdominal, náuseas o vómitos, enrojecimiento de faringe y amígdalas, mal aliento e inflamación de ganglios.

"Lo cierto es que tenemos medidas de higiene que nos van a proteger de contagiarnos y que hay tratamientos que al cumplirlos como corresponde, tienen buena evolución", agregó.

Medidas:

- Lavado de manos permanente.

- No compartir mate y vasos.

- Alcohol en gel o líquido al 70%

- Toser y estornudar en el pliegue del codo.

- No es la recomendación usar barbijo de forma masiva.

- No es necesario salir corriendo a hisoparse, para dar prioridad a los casos graves.