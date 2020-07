Para que la economía aguante con vida la crisis durante la pandemia del Covid-19 el Gobierno nacional le pidió a los bancos que acerquen liquidez, y a tasas accesibles; tanto a los autónomos como a las pymes grandes o chicas. Si bien apenas arrancó la cuarentena tardó en llegar la asistencia financiera y los empresarios sanjuaninos se quejaron de que no conseguían los préstamos para pagar salarios que anunció el Banco Central, con el tiempo los mecanismos se fueron aceitando. Actualmente las entidades financieras despliegan una amplia oferta crediticia para afrontar los vaivenes financieros del coronavirus, con tasas fijas que no superan el 24%, y con plazos de gracia que van de 3 a 6 meses (ver infografía). Existen al menos 24 líneas financieras disponibles hoy por hoy en cinco entidades, según expusieron varios bancos en la mesa del sector financiero por el Acuerdo San Juan, o bien contestaron a este relevamiento. Las diversas propuestas brindan un amplio abanico de destinos: no sólo que algunos continúan con las líneas de créditos para pagar sueldos, sino que también se pueden encontrar fondos para comprar equipos de computación para desarrollar el teletrabajo en colegios privados o empresas, comprar maquinarias de fabricación nacional, o adquirir insumos en los sanatorios. Incluso los contratistas o proveedores del Gobierno de la provincia pueden lograr financiamiento con prenda sobre el certificado de obra que emite el gobierno, una de las ofertas del Banco Macro. El gerente del Banco Nación, Pablo Alvarez; explicó que una de las líneas "estrella" destinada a la compra del pack tecnológico para teletrabajo o clases on line, por hasta $3 millones; se pensó inicialmente para ofrecer asistencia crediticia a los más de 170 establecimientos educativos que hay en San Juan. "El educativo es uno de los sectores que más sufre la pandemia y creemos que de alguna manera esta explosión de clases virtuales ha llegado para quedarse, aún en el escenario poscovid", dijo. Claro que el banco también lo otorga a cualquier otra empresa, aunque no sea educativa.

Uno de los gerentes reconoció que las tasas bajas, al 24% fueron una exigencia del Gobierno nacional, a través del Banco Central (BCRA), y que en muchos casos trabajan a pérdida. En efecto, en marzo pasado el BCRA comunicó a los bancos que debían otorgar préstamos a MiPyMEs a una tasa fija no superior al 24% anual para afrontar capital de trabajo, y también que dispusieran más fondos para créditos que sean destinados a afrontar el pago de la nómina salarial. Por eso es que esas líneas se ofrecen en todas las entidades financieras. En San Juan, el Gobierno provincial además subsidió hasta junio las tasas de interés de las principales líneas en el banco San Juan (su agente financiero) y bajaron hasta 19,9%.

>> OTRAS PROPUESTAS

Para exportadores

El banco con sede en China, el ICBC a puesto a disposición del Gobierno provincial capacitar en comercio exterior, tanto en exportaciones como en importaciones. El gerente local, Gustavo Rosale, dijo que a través de la Fundación del banco se está buscando hacer puentes con China y ofrece capacitar a industrias de bebidas y alimenticias, para que puedan hacer misiones comerciales "lo que será un punto fuerte en San Juan". Rosales dijo que anualmente el banco hace la invitación para dos misiones comerciales a ese país, pero en este contexto de pandemia se va a hacer la primera misión virtual y el banco pone a disposición del Gobierno y de los empresarios esa posibilidad, con reuniones virtuales a partir de agosto.

Para productores y comercios

La Fundación del Banco Credicoop informó que en esta pandemia están ofreciendo a San Juan financiamiento con aportes del BID para productores tomateros, y también fondos a Coviar para fertilizantes y control de plagas para las plantaciones vitivinícolas de San Juan. También pronto estará una línea para financiar 100 % proyectos de innovación, a 24 mese y con hasta 12 meses de gracia. Por su parte Eduardo Hijano, de banco Macro, anunció al comercio, feriantes y profesionales el lanzamiento de su aplicación VIÜMI, para vender y cobrar a distancia, incluso con cuotas con y sin interés. Sólo se debe descargar una app y se puede enviar un link de pago por Whatsapp, redes o email.