En espera. Desde el Seminario del Arzobispado dijeron que están recaudando fondos para poder terminar de construir el nuevo templo de San Expedito, en Bermejo, departamento Caucete.

El mes que viene se realizarán las Fiestas Patronales de San Expedito, pero aún sin contar con el nuevo templo en honor al santo que se comenzó a construir en el año 2015, en Bermejo. Ahora, este santuario está bajo la conducción del Seminario, desde donde dijeron que, tras 4 años estancada, retomarán su construcción en el mes de mayo. Germán Pickenly, a cargo del santuario actualmente, dijo que la obra paró debido a la pandemia, pero que se retomará y concretará con la ayuda de los fieles.

En el año 2014 se anunció la construcción del nuevo templo en honor a San Expedito, que sería cuatro veces más grande que la actual capilla que está en Bermejo, con capacidad para 150 personas aproximadamente. Y al año siguiente comenzó su edificación, valuada entonces en $15 millones y financiada exclusivamente con el aporte de los fieles. Pero la crisis económica hizo que los fondos para tal fin se terminaran y la obra cesara, aunque no por mucho tiempo. En 2017, el Gobierno donó $2 millones para colaborar con la construcción y, con esta ayuda, se logró levantar toda la infraestructura base, con las paredes a la altura del techo y los arcos. Nuevamente se volvió a estancar la obra, pero por la pandemia de covid. "Durante 2020 el santuario permaneció cerrado y sin la posibilidad de recibir el aporte monetario de los peregrinos. Recién a fines del 2021 empezaron a normalizarse las visitas y a recuperarse los fondos para la obra. Con lo recaudado hasta ahora, estamos en condiciones de continuar", dijo Pickenly.

Más servicios. En el santuario de San Expedito hay dos misas los domingos, a las 10 y 11, desde que que el Seminario asumió su conducción.

El sacerdote dijo que en mayo, tras las Fiestas Patronales de San Expedito que se celebran el mes que viene, se retomará la construcción del nuevo templo al que le falta el techo y demás detalles como piso, revestimiento, instalación eléctrica, etc. Sostuvo que antes se deberá actualizar el valor de los materiales y de la mano de obra. "Sabemos que no va a ser fácil afrontar los gastos pero asumimos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar este templo. La idea es continuar sólo con el aporte de los peregrinos, para que se sientan parte de esta obra. Desde que asumimos la conducción del santuario ha venido gente a ofrecer donar materiales de construcción y hasta mano de obra. Y en cada misa participan unos 100 devotos que siempre dejan una colaboración. De todos modos, si nos ofrecen una nueva ayuda oficial, no la vamos a rechazar", dijo Pickenly.

Devoción. Todos los años, miles de fieles de hasta otras provincias participan de las Fiestas Patronales en honor a San Expedito.

En febrero pasado, el Santuario de San Expedito, en Bermejo, pasó a estar bajo la conducción del Seminario y tras estar 8 años dependiendo de la Parroquia Nuestra Señora del Valle, de Santa Lucía. El cambio de conducción fue una decisión del arzobispo Jorge Lozano, para ampliar los servicios pastorales en este pueblo caucetero con la presencia de más sacerdotes y seminaristas. Objetivo que comenzó a cumplirse. "Como somos más sacerdotes los abocados al santuario, creció la cantidad de misas que se celebran en el lugar. Antes el sacerdote iba un día de los fines de semana, ahora vamos sábados y domingos, lo que nos permitió brindarle a la gente del pueblo espacio y tiempo para atender sus necesidades, y más misas. Antes se celebraba una sola misa los domingos, ahora son dos, una a las 10 y otra a las 11, horarios en que llegan los colectivos hasta Bermejo", dijo Germán Pickenly.

El sacerdote agregó que para las Fiestas Patronales de San Expedito también se celebrarán más misas. Del 14 al 22 de abril se realizará la Novena con rezo del Rosario todos los días a las 18,30 y misa a las 19. El 19 de abril, día de este santo, habrá misa a las 8, 9, 10 y 18, con procesión a las 20. Y el 23 de abril, durante las Patronales, habrá misa a las 8, a las 12 y a las 18. Y por pedido de los vecinos, este año habrá dos procesiones ese día, la central que será a las 11, y otra a las 19.

Para colaborar

Para ayudar con la obra del templo de San Expedito, enviar mensaje a través de Facebook "Santuario San Expedito Bermejo San Juan" o de Instagram "sanexpedito– bermejosj". También se puede depositar dinero, CBU 01104749 / 40047431630062.