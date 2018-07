El mes próximo se vendrá una nueva discusión sobre el consumo personal de drogas. El 21 de agosto, el presidente Mauricio Macri se reunirá con el titular de la comisión de reforma y actualización del Código Penal, Mariano Borinsky, quien le entregará el texto definitivo del nuevo código, que incluye modificaciones sobre la tenencia de estupefacientes con los que buscan tornarla no punible en algunos casos. Luego, el Presidente deberá firmar el documento y enviarlo al Congreso. Antes esta situación, que ya comenzó a levantar polvareda en todo el país, habló la máxima autoridad en prevención de adicciones de la provincia.

“Para el adicto no cambia en nada que exista o no una ley. El objetivo de penalizar fue inspirado en la idea de intimidar, pero no hay chicos que consuman y que dejen de hacerlo porque esté prohibido”, manifestó en Diario de Mediodía Raúl Ontiveros, director de abordaje integral de las adicciones.

En el mismo sentido, el funcionario dijo que “si es solo quitar la pena y que quede todo en la nada, sin derivar a los damnificados a un sistema terapéutico , vamos a tener un ejército de ‘Pity” Álvarez, ya que estas personas deben ser tratadas para evitar conductas complicadas”.

Ontiveros sostuvo que “este proyecto primero debe ser debatido y después aprobado, porque aún está en el plano de posibilidad. Es muy difícil determinar una cantidad para penalizar a alguien, es un criterio muy subjetivo que queda librado al juez o al abogado que una persona puede pagar”.

Por último, la máxima autoridad en prevención de adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano, señaló que “los temas que deben debatirse en este marco son el de la marihuana medicinal, dado que hay importantísimas evidencias e investigaciones que avalan el autocultivo para este uso”.