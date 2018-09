Con simpatía. En la previa de su presentación Christophe Krywonis posó para las cámaras de DIARIO DE CUYO. Esta es la segunda vez que el francés llega a San Juan por trabajo.

Conoce pocos paisajes sanjuaninos, pero identifica los productos regionales que tiene la provincia y en ocasiones los usa para cocinar. Dijo que sueña con conocer el Valle de la Luna y que en algún momento vendrá a San Juan para pasear, ya que siempre lo hizo gracias a su trabajo. Christophe Krywonis, el "cocinero de los reality shows", fue ayer el plato fuerte del Argoliva (ver aparte), y en la previa de ese evento recibió a DIARIO DE CUYO. Durante la entrevista Christophe admitió que no probó la punta de espalda y catalogó al jamón crudo sanjuanino como uno de los mejores del país.



- ¿Probó la punta de espalda?



- No. Todos me hablan de la punta de espalda pero nadie me la dio de probar. Está muy mal eso, esta noche -por ayer- voy a ver si puedo cenar ese plato. Tengo una deuda pendiente, probar la punta de espalda.



- En San Juan se aprobó un proyecto de ley que instauró a la punta de espalda como plato tradicional. ¿Te parece relevante que esos temas se traten en Diputados?



- Entiendo a la gente que pasa por un mal momento y que piensa que no lo cuidan de otra manera, mientras tratan estos temas, pero es bueno también que los políticos se ocupen de darnos un poco más de identidad propia. Esto va a servir al turismo.



- ¿Cuán importante es tener un plato que identifique a la provincia?



- Está bueno, pero no es indispensable. Los sanjuaninos son generosos y son orgullosos de su provincia y te pueden invitar una punta de espalda o un plato de fideos e igual la vamos a pasar bien. El problema es que los sanjuaninos tienen la punta de espalda, pero también tienen frutos secos, aceite de oliva y otros productos muy ricos, hay un montón de identidad. Igual tengo que probar la punta de espalda, estoy hablando de algo que no conozco.



- ¿Qué otros productos sanjuaninos probó y le gustaron?



- Probé el pistacho y los alcauciles, son espectaculares. Los aceites de oliva son muy interesantes. Es muy raro, porque Mendoza y La Rioja son provincias que producen mucho, pero acá me sorprendieron con la calidad de sus aceites. San Juan tiene un terruño muy específico y eso hace que el aceite de oliva tenga mucha identidad. Es más intenso, en algunas variedades; eso me pareció muy interesante como cocinero para trabajarlo. También probé unos chacinados muy ricos, que no sé de dónde eran. El jamón de San Juan es de los mejores que probé en Argentina y creo que todo está relacionado con el clima y la tierra. El secado del jamón es muy importante y en San Juan hay un clima perfecto para eso.



- ¿Cómo ves a Argentina en lo político y económico?



- Veo al país muy complicado. Hay que luchar para estar bien, no para servir a los intereses de grandes bancos o entidades financieras. Que no nos vengan a jorobar a nosotros, los que trabajamos cuando podrían arreglarse de otra manera. Me tiene un poco cansado, que siempre la clase media pague los platos rotos. Pero argentinos no son sólo los políticos, también está gente que es hermosa. En los peores momentos, encontré en la gente un impulso para renacer. Además se tiran la pelota entre los gobiernos, yo hace casi 30 años que vivo acá y escucho siempre la misma historia. Todos dicen que es culpa del otro y nadie se hace cargo. Hoy me encantaría que Argentina esté bien, pero tampoco nos creamos que el mundo está bien. Estamos jodidos, pero no muertos.



- ¿Qué consejo le daría a la ama de casa o al varón que se encarga de cocinar todos los días?



- Primero que tenga en cuenta los productos de estación. También es muy importante pensar cuánto puedo y me gustaría gastar en la comida. Ahí ya se limitan las ideas y no se van por las ramas para pensar en el menú. Después es muy importante conocer los platos que les gustan a todos, y darles fuerza. Por ejemplo, puedes hacer una milanesa y acompañarla con una salsa con vinagre balsámico, jugo de naranja y aceite de oliva. La idea es hacer lo de todos los días, con un toque distinto y con alegría. Y sobre todo, tiene que hacerse todo muy rico y con sabor.



- ¿Para ahorrar dinero qué aconseja?



- Siempre es bueno ir por lo sencillo, pero, si hay que comer fideos esta noche, que sea con un toque de tomate, queso rallado y aceite. No mucho, pero que alcance para que digan que está rico. La comida da alegría y es importante ser positivo en la cocina. Hay que volver a las raíces y a los productos no tan valorados que sirven para hacer ricas comidas. Hoy, que están complicados los precios y es bueno que se sepa que con poco se puede hacer mucho. El mensaje es que con un morrón, una cebolla y un tomate se puede dar de comer a tres personas, algo que se piensa imposible pero que sí se puede. Es mostrar que se puede hacer algo festivo sin gastar mucho dinero.





El cocinero fue la estrella del gran cierre



Ayer se realizó la Expo Argoliva, esto en el marco el cierre del encuentro que reunió al sector olivícola más grande del continente americano. Durante esta feria, Christophe Krywonis se convirtió en la estrella del evento.



La feria arrancó a las 18, en la Plaza del Bicentenario, con el concurso de cocina "Usos inéditos del aceite de oliva en platos salados". Ahí, estudiantes de carreras de gastronomía, cocina, pastelería, arte culinario de San Juan y otras provincias hicieron diferentes platos.



Además, en la expo hubo clases de cocina en vivo que fueron dictadas por reconocidos chefs nacionales. Ellos prepararon platos usando, además de aceite de oliva y aceitunas, otros productos típicos de la provincia. En estas clases Christophe realizó una entrada y un plato principal, con los que conquistó a cientos de sanjuaninos.



Cocina en la TV



Christophe Krywonis es un cocinero francés, que desde 1989 reside en Buenos Aires. Desde el 2013 se volvió la cara de los reality shows de cocina en Argentina. Ya participó de Masterchef, Dueños de la Cocina y Pesadilla en la Cocina, entre otros; y próximamente estará en Familia Frente a Frente, un nuevo programa.