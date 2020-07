Hace 10 días Franco Murciano llegó a un hospital privado de Capital con un fuerte dolor en el pecho, tras una revisión de control quedó internado porque las arterias de su corazón se encuentran tapadas. Para seguir viviendo necesita de dos stents, pero su obra social no le da respuestas.

Según contó Romina, su esposa, desde la obra social a la que están afiliados, OSSACRA (Obra Social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina) no obtienen respuestas y la espera se hace larga. "Es vital que pueda ser operado, obviamente no le firman el alta porque su cuadro de salud es muy delicado. En la obra social no nos dan respuestas concretas y los días pasan", dijo.

Franco es padre de 4 hijos, entre 3 y 14 años, es programador y sueña con retomar su vida y reencontrarse con sus hijos.