Milagros tiene 22 años y padece hidrocefalia. Hace muchos años, amigos cercanos a su familia le regalaron una silla de plástico adaptada en la que suele moverse. Sin embargo, ya no puede usarla más por lo que pasa gran parte del día acostada. Según comentó su cuñada a DIARIO DE CUYO, "no le permite estar cómoda y le lastima la columna. Ñaco - como la apodan - necesita una silla de ruedas adecuada ya que lleva todo su peso hacia la espalda. De la cintura para abajo no tiene movilidad porque sufre una parálisis".

Sin trabajo estable, la mamá de Milagros junta botellas para poder mantener a sus hijos, su padre sufrió un AVC y le quedaron graves secuelas, por lo que tampoco trabaja. Además, tiene 6 hermanos, la más chica de 13 años. Viven en el Barrio Teresa de Calcuta, de Pocito.

Cualquier persona que pueda ayudarla, debe comunicarse con Julieta al 156118217 (sólo llamadas) o al 2644865873 (Whatsapp)