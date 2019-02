En los últimos días se registraron fuertes lluvias que azotaron a la provincia, principalmente departamentos como Rawson y Pocito. Las familias de esas zonas, que además tienen viviendas precarias, salieron perjudicadas, como es el caso de la joven Cintia del Valle Quiróz, que con 24 años es madre soltera de un bebé de 4 que sufre convulsiones y ahora el techo de su casa, ubicada en el asentamiento 17 de abril, Villa Aberastain (Pocito), se vino abajo este lunes en horas de la tarde.

La vivienda de Cintia, en la que también viven su madre y su hermano, está construida a fuerza del trabajo de las manos de sus propietarios. Es una vivienda de adobe, caña y algunos palos de madera que sostienen la edificación a modo de vigas. Solamente posee dos austeras habitaciones y un baño. Producto de las lluvias, la vivienda fue cediendo lentamente, primero con goteos y finalmente con la caída del techo de una habitación.

Según relató Quiróz a DIARIO DE CUYO, “mi niño ha estado muy nervioso con esta situación, hace unas semanas fue internado en el Hospital de Pocito por las convulsiones, y ahora pasa esto (por la caída de los techos). No puede estar tranquilo como se merece la criatura”.

Al ser consultada por su situación laboral, Cintia contestó que “no puedo trabajar porque no hay trabajo y además no tengo con quien dejar el niño. Mi mamá está muy enferma, tiene artrosis avanzada y no lo puede cuidar”.

“Vinieron del municipio de Pocito y nos dieron unos palos y 3 bolsas de cemento, pero igual no nos alcanza para nada” aclaró la damnificada, y continuó diciendo que “nosotros pedimos que si es posible nos trasladen a un módulo habitacional. No podemos seguir en estas condiciones”.