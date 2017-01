Entre algunos yuyos, el tubo de un televisor viejo. En otro rincón, changuitos de bebés con las ruedas quemadas y hasta ropa rota de todos los talles.



Así luce una plaza en Rawson, que está ubicada entre el barrio Juana Manso, el Lote Hogar 32 y la villa 17 de Agosto, a sólo 1 kilómetro del Parque Provincial. Pero eso no es todo, ese espacio verde, en el que antes los chicos jugaban diariamente, es tierra de nadie.



Esta plaza está junto a un descampado y en el límite de estos dos lugares hay un contenedor, que en las noches es prendido fuego con toda la basura que tiene en su interior. Además, según algunos vecinos hasta hay grupos de jóvenes que se juntan en la plaza a drogarse.



La imagen de la plaza parece salida de una película. Junto a la cabeza de una muñeca y unos potes de telgopor, los restos de una reposera y una silla, forman parte del triste paisaje con el que los vecinos tienen que convivir.



Cerca de una estructura, donde alguna vez hubo un sube y baja, hay miles de pañales rotos. Entre los bancos de cemento se puede encontrar cuadernos, juguetes, zapatos y decenas de cubiertas de vehículos.



Eso no es todo. Además de los escombros, las botellas, frascos y baldes, en el lugar arrojan bolsas con comida podrida y hasta animales muertos. En este contexto los niños de los tres vecindarios juegan en la vereda de sus casas. Ya no salen a la plaza, pues además de la basura hay elementos peligrosos, como pedazos de vidrios, trozos de madera y varillas de hierro.

Rubén García - Secretario de Obras "No podemos tener gente permanente en las 274 plazas que tenemos. Apelamos al cuidado vecinal".

"Hace unos días, habían tirado en el contenedor dos perros muertos. Sumado a ese olor, después prendieron fuego todo y era peor. Hay veces que no podemos ni sentarnos en la vereda a conversar porque no se puede respirar", dijo Adriana Gutiérrez, una de las vecinas de la villa 17 de Agosto, mientras que otras personas de la zona aseguraron que las columnas de humos con olor a plástico quemado son habituales en las noches. Aseguraron que deben salir de sus casas con baldes con agua para extinguir las llamas para que no ocurra un accidente.



Según los vecinos, este problema ocurre desde hace varios años. Dicen que hasta la plaza llegan en moto, carretas y hasta caminando a tirar cajas con basura.



"La Municipalidad limpia y a los 10 minutos ya aparece alguien a tirar basura. Es un problema sin fin. Queremos que le pongan multa o los sanciones a los que ensucian", dijo una de las vecinas. Al respecto, Rubén García, de Obras y Servicios de Rawson, dijo que esa zona es conocida por la basura y que analizarán qué medida tomar, para ver si pueden ponerle un freno a la problemática.

Vecinos

María Boldou - Villa 17 de Agosto

"Estamos cansados de salir a la calle y ver la plaza sucia. Viene gente de todos lados a tirar basura, como si la plaza fuera un lugar destinado a eso. Es una vergüenza, por eso pedimos sanciones para quienes tiren mugre ahí".

Angélica Báez - Villa 17 de Agosto

"Las motos y carretas pasan todos los días a dejar basura. Llegan con cajas y bolsas llenas de mugre. Los niños no tienen dónde jugar, porque este lugar es un asco. Hay días que hay un olor insoportable".

Ana Albarado - Lote Hogar 32

"La Municipalidad de Rawson viene y limpia, pero cuando el camión se va llega gente con basura y escombros, por eso siempre está sucio. Estamos cansados de pelear para que la gente no deje sus residuos".