La situación es alarmante. En diálogo con DIARIO DE CUYO, desde 'Pitbull en peligro' advirtieron que la cantidad de perros de esta raza que se encuentran en las calles de la provincia, abandonados, es impresionante.

"Notamos demasiado maltrato, que viene en aumento, hacia los animales. Cada día vemos más perros en la calle. Hay una estigmatización de los pitbulls, como antes la hubo de los dogos o rottweilers, y eso hace que la gente los abandone. Es impresionante la cantidad de pitbulls que hay en la calle, porque son modas. Los tienen y después les da miedo y los dejan. Eso hace que se armen jaurías y las jaurías, a la larga o a la corta, van a atacar porque son constantemente apedreados, golpeados", aseguró Emilia Merino, presidenta de la organización.

"No hay lugares dónde llevarlos. Existe una ley que está vigente, por la que cada municipio debería tener un lugar, un resguardo para los animales que corren riesgo y están maltratados, pero no hay. Nosotros como proteccionistas los estamos llevando a nuestras casas y demás, pero ya estamos colapsados. El abandono de pitbulls se ve en varias zonas. En Capital, en Chimbas es impresionante, Rawson, últimamente en Ullum y también Valle Fértil", añadió Merino.

La mujer aseguró que suelen trabajar en conjunto con la Policía Ecológica, pero como ellos no tienen ni lugar donde llevarlos ni herramientas para poder hacerse cargo, "nos llaman y nosotros los tenemos en tenencia".

"Hay perros que llegan muy lastimados y te das cuenta que han sido usados para la pelea y lograron escaparse. Nosotros los recuperamos, los reeducamos y los damos en adopción nuevamente. Ahora tenemos dos y están totalmente adiestrados. No tiran, caminan a la par, se sientan. Esos han sido abandonados por temor, porque son grandes. Y hay otros que se escapan y se pierden", aseguró.

Desde la organización destacaron que esta raza requiere una educación especial, donde el dueño pueda brindarle dedicación y tiempo. "No son perros para cualquiera. Y esa es la parte que no se entiende. Como son moda y bellísimos cuando son chiquitos la gente los adopta, pero crecen y son perros grandes, a la gente les da miedo y los abandona. Es una psicosis colectiva la que hay. Y en realidad el problema es el perro de tamaño grande, no es el pitbull, y la educación que le das al animal. Un mestizo de tamaño grande al que estás azuzando de manera permanente, va a atacar", concluyó.