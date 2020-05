Los adultos mayores y aquellos que forman parte del grupo de riesgo salieron tímidamente a aprovechar las caminatas saludables que a partir de hoy comenzaron a permitirse en diferentes espacios verdes de la provincia, a excepción de los departamentos Caucete, 9 de Julio, Valle Fértil y 25 de Mayo. A esos se sumó Rawson.

Desde las 10.30 hasta las 12 fue el horario estipulado para los grupos de riego (mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas).

Se esperaba una alta concurrencia, pero un relevamiento de este diario en varias plazas de Capital arrojó que fueron muy pocas las personas que aprovecharon la medida. Fuentes de la Secretaría de Deportes coincidieron y no descartaron que sea por el nuevo caso de coronavirus que se registró en la provincia.

Justo la primera jornada permitida para las caminatas saludables fue un día después de que saltara que una médica de 42 años porta el virus y que para peor anduvo por varios sitios de la provincia.

Eso sí, los pocos que salieron se mostraron felices de poder volver a caminar al aire libre después de más de 60 días. Es el caso de Hugo Sánchez, de 79 años, vecino de la Avenida Rioja, que aprovechó su cercanía a la Plaza Hipólito Yrigoyen (La Joroba) para mover el cuerpo. "Hace 40 años que venía saliendo a caminar ininterrumpidamente, casi todos los días, y esto me impidió seguir haciéndolo. Recién el sábado a la tarde por primera vez desde que empezó todo esto saqué el auto. Todo este tiempo mis hijos me han estado trayendo los medicamentos y la mercadería. Caminar me hace bien a la cabeza", dijo el anciano, que llegó alrededor de las 11 y se quedó hasta el mediodía. Además sostuvo que no tiene temor: "Me amargó el nuevo caso pero para nada me da miedo".

"¿¡Cuarto caso, no me digás, por Dios?!", preguntó otra vecina, Cristina (de más de 70 años, no quiso decir su edad exacta), vestida con ropa de gimnasia y con lentes de sol. "No me da miedo pero me da pena, hay que salir de esto, el ser humano está muy destructivo", agregó mientras continuaba caminando, pues no quería perder ni un segundo de su tiempo permitido. "Primera vez que veo el mundo exterior, es hermoso estar en contacto con gente linda", dijo..

Tanto en esa plaza como en todas las otras autorizadas, personal de la Secretaría de Deportes de la provincia estuvo realizando controles. Por ejemplo, chequeando que se respetara la distancia de 2 metros hacia los lados y 10 metros hacia adelante y atrás, que las personas llevaran tapabocas y que no se utilizaran los bancos para descansar ni los juegos.

"Tita", de 73 años, por recomendación de su cardiólogo todos los días daba dos vueltas a la Plaza Distéfano (detrás Terminal de Ómnibus), ubicada a menos de 500 metros de su casa. "Desde que empezó todo esto tuve que parar y recién hoy volví, pero la verdad es que me me está costando una barbaridad llegar al ritmo que tenía antes", arrancó. Luego se mostró indignada con la médica del cuarto caso. "Una profesional no puede hacer lo que ha hecho. Nos tienen a nosotros encerrados... yo he salido nada más que dos veces que me vinieron a buscar en auto para buscar unas recetas. Cuando uno hace sacrificios y la gente que tiene que dar el ejemplo hace todo lo contrario es indignante, sólo espero que no se desparrame el virus y tengamos que volver para atrás", se quejó.

De 12 a 15 le toca a los otros rangos de edades, recordando que los menores de hasta 12 años, deberán estar acompañados de un mayor de edad o tutor que demuestre parentesco. Todos, desde los 5 años en adelante, deberán salir obligatoriamente con tapaboca o barbijo. Cabe destacar que los días permitidos son los martes, jueves y sábados.

A continuación, los lugares habilitados y las pautas a tener en cuenta:

* Capital:

- Plaza Cruce Sanmartiniano (entre calles Av Rawson, Güemes, Saturnino Sarassa y Estrada)

- Plaza Almirante Brown (Trinidad)

- Plaza Salvador María del Carril (Desamparados)

- Plaza Hipólito Irigoyen (la Joroba)

- Plaza Distéfano (detrás Terminal de Ómnibus)

- Plaza Barrio del Carmen

- Plaza Barrio Eva Perón (Av. Rawson y Juan Jufré)

- Plaza Manuel Belgrano (Barrio Palermo)

- Parque de Mayo

* Rawson:

- Parque Provincial de Rawson

- Plaza Bolaños (Médano de Oro)

- Plaza Barrio Búbica (Florida y Palma)

- Ex Camping de FOECyT

- Boulevard de Gral Acha y José Dolores

- Conector Sur (entre Comandante Cabot y Rep. Del Líbano)

* Rivadavia:

- Plaza Barrio Wilkinson

- Plaza Barrio Rivadavia

- Plaza Barrio Aramburu (barrilito)

- Plaza Barrio Córdoba

- Plaza Madre Universal

- Plaza Barrio Rivadavia Norte

- Parque Rivadavia

- Plaza Marquesado

- Plaza Barrio STOTAC

- Plaza Barrio FOEVA

- Ruta del Sol

- Plaza Barrio CESAP

- Plaza Barrio Meglioli

- Plaza Villa San Roque

- Plaza Barrio San Juan

* Chimbas

- Plaza San Cayetano (25 de Mayo y 2 de Septiembre)

- Plaza Barrio Martín Güemes

- Plaza Barrio Los Tamarindos

- Plaza Barrio Santo Domingo

- Plaza Barrio Centinela III

- Plaza Paula Albarracín de Sarmiento (Mendoza y Rodriguez)

- Plaza Barrio Andacollo 1

- Plaza Barrio Andacollo 5

- Plaza Barrio Mercedario

- Parque de Chimbas

- Plaza Barrio Andacollo 8

- Barrio Andacollo 9

- Barrio Sarmiento

- Barrio Parque Independencia (Patagonia y San Juan)

- Barrio Parque Independencia (Esmeralda y San Luis)

- Barrio Parque Independencia (Buenos Aires y Patagonia)

- Plaza Villa Obrera

- Plaza Barrio Costaneras

- Plaza Barrio Los Alerces

- Plaza Evita (Villa Observatorio)

- Plaza Barrio Los Andes

* Santa Lucía:

- Plaza Barrio Bermejito

- Plaza Barrio Gendarme Argentina

- Plaza Villa Urquiza

- Polideportivo 11 de Junio (Loteo Catorini)

- Plaza Barrio Tierra del Fuego

- Plaza Barrio Kennedy

- Plaza Alto de Sierra

- Plaza Barrio Balcarce

- Plaza Departamental de Santa Lucia

- Plaza de los Artesanos

- Plaza Barrio Villa María

- Plaza Barrio Villa del Parque

* Iglesia:

- Circuito Bicentenario Rodeo (Calles Santo Domingo y Bicentenario)

- Circuito Tudcum (Calle Aguilera y Boulevard Domingo Castillo)

- Circuito Angualasto (Calle principal)

- Circuito El Llano (Calle Principal El Llano y Plazoleta)

- Plaza San Martín en Las Flores

- Circuito Villa Iglesia (Calle principal)

- Circuito Bella Vista (Ruta Bella Vista y Rotonda de Entrada)

* Pocito:

- Plaza Villa Huarpe

- Plaza Barrio Salvador Norte

- Plaza Barrio Cerro Grande

- B° Santa Rita

- Plaza La Libertad

- Plaza Villa Elisa

- Plaza Barrio Facundo Menem

- Plaza Barrio Pablo Marco

- Plaza Barrio Salvador Sur

- Plaza Barrio Municipal

- Plaza Barrio Ruta 40

- Plaza Barrio Chubut

- Circuito sobre calle 12 (al oeste de Alfonso 13 hasta callejón proyectado)

- Circuito sobre calle 14 (al oeste de Alfonso 13 hasta callejón proyectado)

* San Martín:

- Plazoleta Guayaquil (San Isidro)

-Plaza Barrio San Isidro

- Plaza Barrio San Isidro Labrador

- Plaza Dos Acequias

- Plaza Dora Pico (Dos Acequias)

- Plaza Barrio María Auxiliadora (La Puntilla)

- Plaza Villa Dominguito (La Puntilla)

- Plaza Don Bosco (La Puntilla)

* Albardón:

- Parque Latinoamericano

- Plaza Eva Perón

- Plaza Kirchner

- Plaza Evita

- Plazoleta Belgrano (Las Lomitas)

- Paseo Las Piedritas

- Barrio San Roque

- Plaza Barrio Andacollo

* Ullum:

- Plaza Pedro Marchan (Villa Ibañez)

- Plaza Eva Duarte de Perón (Barrio Dique 1)

- Plaza San Martín (Barrio Dique 2)

- Plaza Virgilio Cepeda (Barrio Margarita Ferrá de Bartol)

- Plaza Barrio Higueritas 1

- Plaza Barrio Higueritas 2

- Plaza Barrio Lago de Ullum

- Plaza Las Américas (Barrio Ullum 2)

* Zonda:

- Plazoleta Zonda

- Circuito 1 (Desde Rotonda Calle San Martin y Ruta 12 hasta Museo Manzini)

- Circuito 2 (Desde calle San Martin y Matías Sánchez hasta calle Sarmiento)

* Sarmiento:

- Circuito Punta del Médano (Calles Barrio Punta del Médano entre Parroquia y Polideportivo)

- Circuito Cochagual Norte (Calles Barrio San Nicolás de Bari)

- Circuito Cochagual Centro (Calle Carmona desde Calle Matías Zaballa hasta Club Huarpe)

- Circuito La Cílvica (Calle Avellaneda entre Calle Garibaldi y Club Lujan)

- Circuito Colonia Fiscal Sur (Calle Maurín entre Calle Mendoza y Ruta 40)

- Circuito Colonia Fiscal Norte (Calle Fray Justo Sta María de Oro entre Calle Salvador María del Carril y Callejón Carmona)

- Plaza Dominguito (Villa Media Agua)

- Circuito Villa Media Agua 1 (Barrios Patagonia I y II, Calles Ares, Sta Cruz, 9 de Julio y Comodoro Rivadavia)

- Circuito Villa Media Agua 2 (Plaza B° Co.Vi.Sar y Av. Barboza entre Ruta 40 y José Ares)

- Circuito Villa Media Agua 3 (Av. 25 de Mayo entre Esc Agrotecnica Sarmiento y Calle Quiroga)

- Circuito Tres Esquinas (Calle Aranda entre Club Juventud Unida y Av. 25 de Mayo)

- Barrio Las Lagunas

- Cañada Honda (Calle José Palacio)

- Plaza Los Berros

* Angaco:

- Circuito Villa del Salvador (entre calles San Martín, Juan Jufré, Santa María de Oro y Segovia)

- Circuito Villa Sefair (Calle Nueva España)

- Circuito Las Tapias (Barrio 14 de Febrero)

- Barrio Presidente Perón (Las Tapias)

- Barrio Francisco Césped (Las Tapias)

- Circuito Campo de Batalla y Zoe Bustos Calle El Bosque desde Gruta de Lourdes hasta calle Nueva España)

* Calingasta:

- Plaza General San Martín (Barreal)

- Callejón de los enamorados (Barreal)

- Calle Del Alto (Barreal)

- Calle San Martín (Barreal)

- Barrio Villa Pituil (Barreal)

- Sorocayense (Ruta 149)

- Calle Presidente Roca (Barreal)

- Calle Libertad (Barreal)

- Plaza Departamental Patricias Sanjuaninas (Villa Calingasta)

- Circuito Ruta Nacional 149 (Villa Calingasta)

- Circuito Ruta Provincial 40 (Alto Calingasta)

- Circuito Ruta Provincial 402 (Calingasta Norte)

- Circuito Alcaparroza (Ruta 149 frente control fitosanitario)

- Circuito Miradores del Río (Villa Calingasta)

- Circuito La Isla (Villa Calingasta Zona este RN149)

- Barrio Centenario (Alto Calingasta)

- Plaza Domingo Faustino Sarmiento (Tamberías)

- Calle Florida (Tamberías)

- Calle Juez Ramón Díaz (Tamberías)

* Jáchal:

- Polideportivo Federico Cantoni (Vivero Municipal)

- Plaza Independencia (Barrio Fronteras Argentinas)

- Circuito Paraje Los Blanquitos (desde paraje a Barrio 17 de Octubre)

PAUTAS

*Horarios

Martes, jueves y sábado

De 10.30 a 12 - pueden salir todos los grupos de riegos (mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas).

De 12 a 15 - saldrá el resto de la población (menores deberán estar acompañados por un adulto y tendrán que acreditar un parentesco).

Distancia permitida para recorrer:

Los sanjuaninos podrán caminar (no correr) un radio de 500 metros desde su domicilio y no podrán detenerse más de 5 minutos en un lugar.

Está permitido salir a caminar con mascotas con correa.

Normas a respetar:

Mantener una distancia de 2 metros hacia los lados y 10 metros hacia adelante y atrás.

Usar tapabocas, llevar alcohol en gel y una botella de agua individual.

Las actividades no permitidas:

Acampar o permanecer en un banco

Usar patines o bicicletas

Hacer reuniones sociales

Utilizar juegos, aparatos de gimnasia, bebederos o espacios verdes

Llegar en una movilidad particular

Vendedores ambulantes