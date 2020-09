Tini Stoessel sigue avanzando a paso firme en su carrera musical y las canciones que estrena son un éxito tras otro, y el caso de su tema más reciente, "Duele", no fue la excepción.

La cantante lanzó el hit junto con John C, artista oriundo de la provincia de Tucumán, el pasado jueves 24 de septiembre, y en menos de dos días el videoclip alcanzó el puesto número uno de las tendencias de YouTube, además de superar más de tres millones y medio de reproducciones.

Ahora, Tini tuvo un gesto con bajada local: reposteó el video que una sanjuanina subió a Instagram cantando la canción. Se trata de la talentosa mediagüina Valentina Argumoza (@valen.argumoza), que explotó de felicidad con la sorpresa de la cantante.

"NO NOOOO", escribió primero en una historia con la captura en la que mostró que Tini le había dado me gusta. A los minutos advirtió que la estrella había reposteado el video en sus historias y reventó de alegría: "Entienden que lo vio, le dio me gusta y lo compartió en sus historias (emoticones con caritas llorando) Lloro, estoy temblando, gracias a quienes la etiquetaron son lo más".

La publicación de Valentina superó las 250.000 reproducciones y los 200 comentarios. Talento for export.