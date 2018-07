Una multitud. Las calles del departamento estuvieron llenas de personas que llegaron hasta 2 horas antes para ver el desfile. Hubo gente de varias localidades cauceteras.

Caucete se vistió de fiesta para recibir el desfile por el Día de la Independencia y la gente del pueblo respondió de la mejor manera. Es que hacía 30 años que el departamento no era sede del desfile cívico-militar oficial por la celebración del 9 de julio. En ese contexto, y a pesar del frío y de que en la sombra la brisa parecía calar los huesos, el público copó las 10 cuadras por las que desfilaron alumnos del departamento y las fuerzas de seguridad, entre otros. La gente, que hasta llegó 2 horas antes del arranque del desfile, hizo el aguante aplaudiendo durante todo el festejo y en Caucete no se habló de otra cosa que no fuera de la fiesta patria. "Estamos felices y agradecidos de que el desfile se realice acá. Hay chicos que nunca vieron un desfile tan grande", dijo Rosa Azcurra, que tiene 77 años y que llegó a la Diagonal Sarmiento con una silla para ver cómodamente el espectáculo. Al igual que ella, hubo mucha gente feliz con el desfile.



Con la calle vestida de celeste y blanco y 10 cuadras valladas para que los desfilantes pudieran lucirse durante su paso, los cauceteros fueron protagonistas del festejo. La gente llegó con bancos, sillas plegables, frazadas para los niños y el infaltable bolso matero. Así fue que el desfile se vivió como una fiesta en la que el pueblo se detuvo para vivir este día especial. Abuelos con sus nietos, cámaras de fotos en todos los rincones y aplausos que no se detuvieron fueron moneda corriente en el festejo.

Un festejo completo. Durante el desfile una réplica de la Casa de Tucumán llamó la atención

El desfile comenzó cerca de las 11.30, después de la misa. Los chicos de las escuelas del departamento fueron los encargados de romper el hielo y a la vez fueron los que más aplausos se llevaron. También desfilaron clubes y escuelas de iniciación deportiva, academias de danzas y hasta los niños de los merenderos del departamento. Además, participó el Ejército, la Policía Federal, los alumnos de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana y hasta los Bomberos Voluntarios de Caucete.

El público llegó al festejo con mate y hasta con bancos para disfrutar del desfile

Apostillas

* Chocolate

La Municipalidad de Caucete ofreció al público y a los chicos que desfilaron una merienda gratuita. En uno de los rincones de la plaza, frente al edificio municipal, entregaron chocolate caliente y facturas. Hubo gente que hasta hizo fila para tomar chocolate, sobre todo por el frío.

* Los perros

Los perros de la División Canes de la Policía de San Juan llamaron la atención de la gente. Los niños no pararon de mirar a los animales que desfilaron junto a efectivos de la fuerza. Los trajes de los soldados también fueron admirados y se robaron la atención.

* Vendedores

A lo largo de la Diagonal Sarmiento, calle en la que fue el desfile, hubo muchos vendedores ambulantes que ofrecieron desde banderitas de Argentina hasta gorros de lana. Además, hubo grupos de chicos que vendieron bizcochuelo y maicenitas para recaudar dinero.