La Jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, se mostró preocupada por el bajo porcentaje de sanjuaninos que están completando sus esquemas de vacunación contra el covid y afirmó que es ese mismo rango etario, de entre 12 y 40 años, el que se está contagiando en las últimas semanas.

"Las personas que actualmente se encuentran internadas no tienen su vacunación completa. Dos de ellas, adultos mayores, no tienen ninguna dosis y los otros solo las dos primeras", confirmó en el programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

Además, dijo que el porcentaje de dosis de refuerzo (3era y 4ta dosis) entre los sanjuaninos entre 12 y 40 años no supera el 40%. "Hay una conusión en la gente que cree que porque los casos bajaron no deben continuar con la vacunación y mientras este porcentaje no aumente no podremos llegar a la inumidad del rebaño de la que tanto hablamos", agregó.

De acuerdo al último parte emitido por Salud Pública, hay 12 pacientes internado, 5 de ellos en Terapia Intensica, uno de los cuales recibe asistencia respiratoria mecánica.

En el informe difundido el martes se informó que se registraron en San Juan 910 nuevos contagios de coronavirus, un 138% superior al informe de la semana pasada, cuando se detectaron 382 casos.

Esta semana fue la de mayor cantidad de contagios desde hace casi 2 meses, cuando en la N°23 (5 al 11 de junio), cuando se reportaron 1.021 contagios.