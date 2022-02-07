Las cartillas sanitarias constituyen una exigencia para el ingreso de los estudiantes a las escuelas, también numerosas empresas las solicitan para los futuros trabajadores.

A continuación la cuartera sanitaria pública el listado oficial de todas las instituciones habilitadas para tal fin:

*CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LABORALES CIEM LAB RIVADAVIA -ESTE- 981 CAPITAL

*CENTRO MÉDICO DE GME MEDICINA EMPRESARIA Y OTRAS RAZONES SOCIALES TUCUMÁN Sur 582 CAPITAL

*CENTRO MÉDICO MEDICAL GENERAL PAZ ESTE 32 CAPITAL

*CONSULTORIOS EXTERNOS Y HOSPITAL DE DÍA DE CEAC SRL MITRE -OESTE- 174 CAPITAL

*ENFANTS PEDIATRÍA Y ESPECIALIDADES 25 DE MAYO OESTE 470 CAPITAL

*POLICONSULTORIOS CLÍNICA ALEMANA AVENIDA CORDOBA ESTE 561 CAPITAL

*POLICONSULTORIOS DIAG POR IMAGEN Y LAB DE ANAL CLIN REHABILITAR SAN JUAN SRL SANTIAGO DEL ESTERO NORTE 62 CAPITAL

*REHABILITAR SAN JUAN SRL 9 DE JULIO OESTE 433 CAPITAL

*SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS MÉDICOS (SIEM) SANTA FE ESTE 465 CAPITAL

*SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICINA LABORAL SRL AVENIDA ESPAÑA NORTE 431 CAPITAL

*CENTRO MÉDICO CLÍNICA DE LA SALUD P. A. de Sarmiento 1085 CAUCETE

*CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CEMIMENDOZA NORTE 951 CHIMBAS

*CONSULTORIOS EXTERNOS DE ESTÁNDAR CO SRL Luis Pasteur Oeste 256 RAWSON

*CAPS SANTA ROSA 25 DE MAYO Y MITRE S/Nº 25 DE MAYO

*HOSPITAL DR. JOSÉ GIORDANO Calle Sarmiento entre Tucumán y B° Pintor ALBARDÓN

*HOSPITAL DR. ALDO CANTONI AV. ARGENTINA S/Nº CALINGASTA

*HOSPITAL BARREAL LAS HERAS S/Nº CALINGASTA

*CAPS DR. ALFONSO BARASSI MATIAS ZAVALLA Y SAN LORENZO – BARRIO DEL CARMEN CAPITAL

*HOSPITAL DR. CÉSAR AGUILAR J. J. BUSTOS Y RODRIGUEZ Y OLMOS CAUCETE

*HOSPITAL DR. TOMÁS PERON SANTO DOMINGO S/N, RODEO IGLESIA

*HOSPITAL SAN ROQUE 25 DE MAYO 835 ENTRE GRAL PAZ Y ABERASTAIN JÁCHAL

*HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONI AV. JOAQUIN UÑAC ENTRE CALLE 10 Y 11, VILLA ABERASTAIN POCITO

*CAPS CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALOROTIERRA DEL FUEGO Y FERMIN RODRIGUEZ – BARRIO RESIDENCIAL RAWSON RAWSON

*HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGA Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 5401 RIVADAVIA

*HOSPITAL DR. VENTURA LLOVERAS 9 DE JULIO ENTRE URUGUAY Y ÁNGEL DE ROJAS – VILLA MEDIA AGUA SARMIENTO

*HOSPITAL DR. ALEJANDRO ALBARRACÍN GRAL ACHA Y 25 DE MAYO S/Nº VALLE FÉRTIL