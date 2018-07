La próxima semana se desplegará la fase más intensa de una campaña coordinada por una mesa intersectorial que generó el Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales del ministerio de Salud Pública, apuntando a detectar y enfrentar a la hepatitis, enfermedad inflamatoria que afecta al hígado y que silenciosamente aumentó los casos por muerte en el mundo: en 1990 murieron 900.000 personas y en 2015, 1,34 millones, según la OMS.



La razón principal es por desconocimiento de los propios afectados que padecen la enfermedad.



"Se estima que de diez afectados, unos siete desconocen que son portadores del virus", firmó Victoria Sain, al frente del Programa, en tanto que Sergio Montañez, del equipo del Servicio de Gastroenterología del hospital Marcial Quiroga, aseguró respecto a la provincia: "En los registros de los últimos 6 años se han visto más muertes y complicaciones por hepatitis C que por HIV, o sea, ha superado cualquier virus en el mundo en los casos de infección y complicación. Por eso la importancia de hacer la prevención, la pesquisa, la vacunación".



Para combatir esa ignorancia, la intención de la operación es llegar al mayor número posible de personas, especialmente aquellas que vayan a realizar su primer test. Y si bien cualquier ciudadano puede hacerlo en cualquier época del año, apuntan desde el Programa a una campaña especial para los días jueves y viernes de la próxima semana, para que cada persone se acerque al centro de salud que le sea más accesible y realice una prueba.



"Este proyecto es para empezar a visibilizar las hepatitis. Desde hace 2 años hay una cura para la hepatitis C y esto nos da fuerza. Y para el caso de la Hepatitis B, existe la vacuna", indicó Sain.



Habrá difusión a través de los medios de comunicación, folletería, un tótem colocado en Libertador y Las Heras y se iluminará de amarillo a la Legislatura el sábado 28 de julio, cuando se conmemora el Día de la Lucha contra la Hepatitis. Todas estas acciones desembarcarán en estos días para concientizar a la población.



También consideran, entre los puntos, llegar a las personas que recibieron una primera dosis de la vacuna contra la Hepatitis B, para que completen el plan, ya que son 3 dosis las necesarias para conseguir la inmunidad.



Montañez afirmó que "el análisis es muy sencillo y con respecto a la vacunación, estamos tratando de focalizar porque muchas veces se ha hecho prevención con las campañas masivas, con la vacunación, pero todavía estamos un poco flojos en detectar ese paciente que se ha hecho la primera dosis" solamente.



Además, la Mesa Intersectorial (ver recuadro) acompaña ahora en la capacitación que se realiza personal de los centros de salud de toda la provincia, para que se efectúe una mayor cantidad de análisis.



"Queremos ofrecerle la posibilidad de hacer el análisis a todos los usuarios, que no pase desapercibido en ningún lugar", concluyó Sain.

La Mesa Intersectorial, contra la hepatitis



Coordinada por el Programa Provincial de SIDA, ITS y Hepatitis Virales, la Mesa Intersectorial está compuesta por equipos de Gastroenterología e Infectología de los hospitales Rawson y Marcial Quiroga, Laboratorio -del Rawson-, Diagnóstico por Imagen -del Marcial Quiroga-, Unidad Centinela, Sociedad de Hígado y Asociación Más Vida, entre otros.



En los dos nosocomios sanjuaninos presumen de poseer tecnología de punta para detectar casos de hepatitis C.



El jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Marcial Quiroga, Miguel Agliozzo, señaló que poseen el único ecógrafo en la medición del grado de fibrosis hepática de la provincia, un método no invasivo.



Por su parte, la bioquímica Lorena Herrera, del Hospital Rawson, explicó que "se ha avanzado mucho desde la incorporación del análisis de carga viral y estamos encontrando muchos más casos positivos".

Perfiles

Hepatitis B

El virus se transmite por la vía sexual y sanguínea y la enfermedad es un flagelo en el mundo porque no tiene cura, aunque sí tratamiento para controlar el virus.



Sí tiene prevención y es la vacuna incluida en el plan obligatorio. Se aplica a partir de los 12 años y son 3 dosis para conseguir la inmunidad completa.

Hepatitis C

La infección es transmitida mediante el contacto con la sangre de una persona infectada y también es causa de hepatitis crónica, cirrosis, cáncer de hígado, insuficiencia hepática y muerte.



Si bien no existe una vacuna para este virus, ya está la cura desde hace 2 años, sin importar el estadio en que esté la enfermedad.

Campaña

Mediante spots televisivos, folletería, y otras acciones Salud Pública buscará acercar info de la hepatitis a la comunidad. Los síntomas que pueden manifestar la enfermedad son ictericia (ojos y piel amarillos), orina oscura y sufrir fatiga, náuseas y vómitos. Aunque en estos casos también puede ser asintomática.