Durante los últimos cuatro días, 7 personas perdieron la vida en San Juan a causa de accidentes de tránsito. Mientras que, en lo que va del mes el total de víctimas fatales asciende a 12. En ese contexto, el subsecretario de Seguridad de la provincia, Abel Hernández, se refirió al tema e indicó que, hay intenciones de endurecer las penas por faltas graves en el tránsito.

“Nuestras reflexiones son un poco frías cuando mencionamos números en general y no hechos en particular. Si analizamos los siniestros en particular, vemos que no responden al hecho de que haya sido fin de semana, podrían haberse dado en cualquier día de la semana. No precisamente están vinculados al movimiento que puede existir el fin de semana con lo que respecta a movimiento de gente, reuniones familiares, exceso de alcohol, o cualquier tipo de evento. Son situaciones que se dan continuamente”, comenzó indicando Hernández, en diálogo con el programa Demasiada Información de radio Sarmiento.

Y detalló: “No puedo comparar los números actuales con los años 2021 y 2020 porque fueron años con restricciones en la pandemia. Pero sí con el 2019. Y puede decir que, venimos con una situación vial complicada en la provincia. Me choca cuando nos intentamos comparar con otras provincias o miramos lo ajeno y no hacemos lo propio en nuestra problemática, en nuestra educación. Creo que a veces, el ir y detenerse en una intersección, en una rotonda, en la mitad de una cuadra, habla a las claras de la clase de sociedad que tenemos. Hay una falta de respeto muy abierta hacia los demás y hacia la legislación”.

En cuanto a la estadística, indicó que, en 2019 a esta altura San Juan había lamentado 49 muertes en accidentes de tránsito. Este año, a la misma fecha los decesos son 46 de ahora. “Y estamos hablando de cifras parecidas en 2018. Es decir que, mantenemos los números, lamentablemente. Tenemos que reflexionar, mirarnos como sociedad, hacer un parate y decir, ‘en qué estamos fallando’”, analizó el funcionario.

A la vez, expresó: “Tendemos a echarle la culpa a una franja etaria -en referencia a los jóvenes-. Pero resulta que en los vuelcos tenemos gente de más de 40 años. En los siniestros graves en los cruces, incluso con semáforos, tenemos mayores de 50. Y ni hablar del uso de celular al momento de la conducción, en ese caso son infractores con título”.

En cuanto a las penas, Hernández comentó que, “en lo monetario no sé si son bajas, para un empleado que gana un sueldo básico de 100 mil pesos, una multa de 15 mil o 20 mil le va a complicar la vida. Pero no sé para aquel otro que, tiene un nivel más elevado de calidad de vida si le va a significar algo. Por eso, en algunas infracciones creo que no tendríamos que hablar de multas en dinero sino de otro tipo, quizás algunas restrictivas de la libertad, porque estamos hablando de las vidas de las personas”.

En ese sentido aseguró que, “se está planteado esta idea. Hay cuestiones que se están analizando a nivel legal para ver cómo podemos actuar. La Secretaría de Transporte es la autoridad de aplicación de la Ley, y estamos trabajando con ellos”.

En ese marco, Hernández graficó que, en lo que va de estos 6 meses la Policía de San Juan labró 11.500 actas de infracción. A eso hay que sumarle unos 1.000 conductores que han sido demorados por exceso de alcohol en sangre y unas 3.000 licencias de conducir retenidas con motivo de faltas graves.