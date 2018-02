En el marco de la inauguración de las mejoras edilicias que se realizaron en la Comunidad Terapéutica María del Carmen (ver aparte), el titular de Sedronar, Roberto Moro habló sobre los proyectos que tienen para este año. En ese contexto dijo que están trabajando para que llegue a las escuelas materiales educativos y recreativos con el fin de enseñar sobre prevención de adicciones a los alumnos, desde Nivel Inicial hasta la Secundaria. Dijo que este nuevo trabajo comenzará a funcionar en 5 provincias, en las cuales San Juan está incluida. "Empezaremos con la capacitación de docentes en 5 provincias y la idea es llegar a todo el país. Las capacitaciones serán desde marzo, y si todo funciona como creemos en abril deberán usar el material didáctico en las escuelas", dijo el funcionario de la Nación. DIARIO DE CUYO buscó detalles de este proyecto en el Ministerio de Educación, pero las autoridades no respondieron; mientras que desde UDAP, Luis Lucero dijo que le parece que la escuela es un buen ámbito para que se enseñe prevención, pero que deberían escuchar previamente las necesidades de los docentes, al respecto.



Moro dijo que este año seguirán trabajando en el fortalecimiento de la prevención. "Vamos a agregar trabajos que tiene que ver con política de género. Por eso, que hoy se reinaugure un lugar destinado a la recuperación de mujeres para nosotros es fundamental", dijo al comenzar la charla y destacó que otro de los proyectos es la prevención en las escuelas. Sobre esto explicó que van a entregar material didáctico a todas los establecimientos del país para hacer prevención de adicciones. "Trabajamos con el Consejo Federal de Educación -que tiene a los ministros de todas las provincias como representantes- y ahora nos vamos a poner de acuerdo para que cada provincia diagrame la modalidad de trabajo, dependiendo de cada realidad", dijo y explicó que San Juan está dentro de las primeras 5 provincias en las que se comenzará con este proyecto. "En la provincia hay una fuerte decisión de trabajar en adicciones y se está realizando un trabajo muy interesantes, por ejemplo en San Juan por primera vez se capacitó a líderes deportivos y profesores de educación física en las colonias y esa iniciativa la queremos llevar a otras provincias", agregó.



Según lo que explicó Moro, en Nivel Inicial se trabajará con prevención inespecífica. "Es que a un nene de 5 años no se le puede hablar de drogas y el impacto que estas sustancias generan en la salud. Sí se le puede explicar que hay sustancias malas y buenas y que las malas dañan el cuerpo. Con juegos y cuentos se trabajará en afianzar la conducta saludable", dijo y explicó que a los chicos desde los 9 años se les hablará de prevención específica, pues ya conocen lo que es alcohol, por ejemplo. Con ellos se empezará a trabajar la prevención más fuertemente. Mientras que en el Nivel Secundario se trabajará más a fondo porque ya conocen todas las drogas y hasta saben dónde conseguirlas. "Vamos a trabajar en romper mitos sobre droga buena y mala, y sobre las drogas que generan distintas habilidades. Esto, para que al momento que le ofrezcan alguna sustancia pueda decir no con conceptos claros", dijo.



* Encuestas

Roberto Moro, del Sedronar, dijo que durante este año se harán encuestas en las escuelas para conocer cómo es el consumo de droga en los jóvenes. Serán harán desde mitad de año. Estas encuestas serán para alumnos de secundaria y del último año de primaria en todo el país.



* Iniciación

12

Años es la edad de iniciación, en promedio. Según los datos provistos por el Sedronar en Argentina antes la iniciación era a los 15 años.

* Alcohol

40

por ciento de los accidentes de tránsito en Argentina son producto del alcohol. Moro dijo que hay que desnaturalizar el consumo de estas bebidas.

Mejoras en el Proyecto María del Carmen

El Proyecto María del Carmen es una comunidad terapéutica que ofrece contención y tratamiento de las adicciones a mujeres. Ayer se realizó la inauguración de las obras de mejoras. Del acto participó el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el titular de Sedronar, Roberto Moro; la directora de la comunidad María del Carmen, Alexandra Amorós; y el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Armando Sánchez. La inversión en acondicionamiento y refacciones fue de $680.000.



"Esta es una casa, pero las chicas, la directora y el personal que trabaja acá, y las familias han convertido esto en un gran hogar. Ese es el principio para poder encontrar soluciones. La vida a todos de una u otra manera nos propone obstáculos, lo que debemos tener es la fortaleza espiritual para poder superarlos", dijo el gobernador Sergio Uñac; mientras que Moro dijo: "aprovechen este espacio para reinsertarse nuevamente en la sociedad".



Del acto participaron también las chicas que forman parte de María del Carmen; y algunos jóvenes del Proyecto Juan.