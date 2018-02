La zona para llegar a El Chinguillo es complicada debido a que para llegar a ella se debe cruzar 4 veces el río Jáchal.



Ayer al mediodía, Ivan Solar y otros dos hombres, de los cuales no trascendió la identidad, partieron en camioneta hacia la localidad El Chinguillo, en Iglesia. Sin embargo, por la noche aún no llegaban a destino. Ante la denuncia de un familiar, se organizó un operativo de búsqueda. Ahora, los rescatistas pudieron comunicarse con los hombres a través de una radio, y les dijeron que están bien, pero aún no logran socorrerlos por las condiciones del terreno.

Según informaron desde la Policía, anoche se puso en marcha el operativo con personal de la Dirección de Protección Civil y servicios de la Municipalidad con 2 camionetas y una moto niveladora, para realizar el rastrillaje correspondiente. Sin embargo, en medio de la noche, los rescatistas debieron detenerse debido a la cantidad de agua que había en la zona.

A primera hora de esta mañana, cuando las crecientes comenzaron a bajar, reiniciaron la búsqueda y lograron comunicarse con las personas buscadas, quienes aseguraron que se encuentran en buen estado de salud, pero que su camioneta quedó estancada y no pueden salir.

El mayor problema es que para llegar a El Chinguillo, que se encuentra a unos 65 km de Rodeo, se debe cruzar 4 veces el río Jáchal, que ha crecido intensamente durante estos días debido a las intensas lluvias en la zona.

Se espera que en las próximas horas, el personal de búsqueda pueda acceder al lugar para rescatar a los tres hombres.