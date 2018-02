En la zona del hallazgo. Los restos fueron hallados en un campo que es de una familia de Sarmiento. La zona, que se llama La Aguada, permanecía custodiada por la Policía de San Juan.

Un misterioso hallazgo dejó a Sarmiento en la mira de los medios. Es que el descubrimiento de huesos en un campo de Los Berros sorprendió a todos, sobre todo con el paso de las horas. Es que en un primer momento se habló de "tesoros arqueológicos", pero después la historia cambió rotundamente. Ayer, en horas de la siesta, el juez Pablo Flores, del 2do Juzgado de Instrucción, dijo que los huesos llevarían entre 20 y 40 años en ese lugar y que no descartan que se trate de un caso de desaparición forzada de personas durante la última dictadura. Es por esto, que se dio intervención al Equipo Forense de Antropología de la Corte de Justicia de la Nación, quienes tendrán el objetivo de analizar todos los restos óseos y buscar la posible identidad de esas personas. Además, el juez dijo que se trataría de restos de 7 personas adultas y que es posible que haya más.



Según el Juez Pablo Flores los restos fueron hallados por personas de la zona que se encontraban haciendo un movimiento de la tierra, el jueves. Al principio intervino personal de la seccional de Los Berros, pero como no tenían elementos idóneos para el trabajo se pidió la intervención de Bomberos. "Los Bomberos fueron con la gente de Criminalística y Policía Científica y vieron que las herramientas tampoco eran aptas para ese trabajo. Con ellos llegó el médico Legista, Julio Balmaceda, y descubrió que había larvas", dijo el juez y agregó que eso no coincidía con la posibilidad de que fueran restos muy antiguos. Explicó que a partir de ese momento se puso un especial cuidado, se valló y custodió la zona, y se envió un oficio a Gendarmería para ver si ellos podían colaborar con el hecho, pero desde esta fuerza le respondieron que sólo hacen geolocalización. "Como ya están localizados los restos adelanté por fax un oficio al Equipo de Antropología Forense de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ellos se constituyan a investigan", dijo y agregó que se trata de una fosa común en la que se hallaron cuerpos que serían de personas adultas.



En medio de este misterioso caso el magistrado dijo que no tienen una hipótesis firme y no quiso asegurar que se trate de desaparecidos de la última dictadura, pero dejó ver que hay una sospecha. "Hay elementos suficientes para pensar que hay más cuerpos. No son cráneos de niños y se pueden sacar mil conjeturas. A mí me dejó pensando, que el lapso que llevan ahí, calculado por el doctor Balmaceda, es de entre 20 y 40 años", dijo, y agregó que podría tratarse de gente que murió en los terremotos o podrían ser casos de desaparición forzada de personas. A la vez dijo que aún no saben cuándo llegará la gente de antropología forense y que hasta ese momento no se podrá tocar nada en el lugar del hallazgo.



Desde primera hora de la mañana el hallazgo de huesos en Los Berros comenzó a circular en los portales de noticias. El ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi fue quien comentó el descubrimiento. "Los restos fueron hallados en un lugar donde baja creciente y estaban a pocos centímetros de la superficie. Se ha dado intervención al cuerpo forense de la Universidad Nacional", dijo Baistrocchi y agregó que el año pasado hubo un hallazgo similar y que se trató de restos de al menos unos 200 años. A partir de ese momento hubo muchas idas y vueltas. Incluso, en Sarmiento la gente habló de más de 20 personas halladas y hasta se dijo que ese lugar fue en su momento un cementerio huarpe. Incluso la gente de Patrimonio de la provincia intervino. "Vimos que no son restos arqueológicos porque tenían feo olor y hasta había larvas en el lugar", dijo Mario Zaguirre, secretario de Patrimonio; y explicó que además el entierro no tenía las características típicas de los rituales antiguos, como por ejemplo la colocación de los brazos cruzados sobre el pecho.



Claves



En 25 de Mayo

En julio de 2003, un hallazgo en el departamento 25 de Mayo conmovió a la comunidad. Encontraron restos humanos en una finca. Esto sucedió cuando peones rurales estaban cavando una zanja y se encontraron con la sorpresa. Eran cuatro esqueletos. En ese momento se barajaron varias posibilidades. Se dijo que podían ser restos indígenas, entierros clandestinos y hasta víctimas del terremoto.



El hallazgo se produjo en una fosa de dos metros de profundidad. Había 4 cráneos, dos grandes y dos más pequeños. Además de una decena de huesos largos, al parecer de extremidades. En ese momento se dijo que las piezas estaban intactas, sin rastros de golpes.

En Bella Vista

En marzo de 2009 otro hallazgo de restos humanos generó muchas incógnitas. Fueron encontrados en el fondo de una vivienda en Bella Vista, departamento Iglesia. Luego de encontrar estos restos viajó al lugar un equipo de Patrimonio de la provincia para verificar si se trataba de restos aborígenes. Esta fue la hipótesis más fuerte. Los restos fueron encontrados mientras unas personas cavaban una zanja para colocar unos cimientos de una ampliación. Además de los huesos, encontraron restos de cacharros y piezas de alfarería. Por estos elementos se hizo fuerte la hipótesis de que se trataba de restos arqueológicos. Los huesos permanecieron varios días en la fosa, hasta que la Justicia ordenó retirarlos.

En Sarmiento

La localidad de Retamito, en Sarmiento, se conmocionó cuando en diciembre de 2009 se produjo el misterioso hallazgo de huesos. Aparecieron al costado del socavón del río Retamito. Los encontraron luego de correrse el rumor entre los obreros de una finca. Pero nadie los denunció. La Policía del lugar decidió actuar de oficio y los efectivos fueron los que encontraron los restos óseos.



En ese momento no se descartó ninguna hipótesis, incluso que fuesen restos producto de un homicidio. El trabajo se extendió por varios días porque la Policía siguió buscando en el lugar más restos óseos. Luego fueron retirados por los forenses para realizar los estudios de ADN y determinar la antigüedad de los mismos.

En Zonda

A fines de diciembre de 2009, encontraron restos de tres esqueletos en Zonda. Aparecieron al lado de un barranco, cerca del hotel abandonado. En ese momento no descartaron que los restos pertenecieran a aborígenes o personas que fueron enterradas en fosa común en el siglo pasado. También se los asoció con la desaparición de Raúl Tellechea. Lo cierto es que el hallazgo misterioso sorprendió a todos los habitantes de la zona. Fue un médico de Buenos Aires que estaba en San Juan de vacaciones quien encontró los restos óseos. Fue mientras caminaba por los alrededores del Camping Lateral y Villa Tacú. Estaban en la base de un barranco de tres metros de altura en la falda de un cerro.

En Iglesia

En noviembre de 2010 el misterio se trasladó a Iglesia. Encontraron dos esqueletos humanos, mientras hacían obras en la calle. Patrimonio intervino para ver si se trataba de restos arqueológicos.



Los restos óseos fueron encontrados por trabajadores de la Municipalidad de Iglesia mientras movían tierra para construir las veredas de Rodeo. El hallazgo sorprendió a las autoridades del departamento y Patrimonio de la provincia realizó los primeros estudios para analizar si se trataba de restos aborígenes.



Los obreros dieron aviso a la Policía y se valló el lugar para que no se removiera el hallazgo hasta que intervino el equipo de investigadores.

En la Plaza 25 de Mayo

A mediados de noviembre del 2010 encontraron huesos de seres humanos en la Plaza 25 de Mayo. Ocurrió en la esquina de calles Rivadavia y Mendoza, cuando los empleados municipales reparaban el cableado de los semáforos. En ese momento se dijo que los huesos eran antiquísimos y por eso se trataba de restos arqueológicos.



Grande fue la sorpresa de los trabajadores cuando al intentar continuar con la zanja se dieron cuenta que dentro del pozo había huesos. Ese fue el tercer caso similar que se dio en la provincia en menos de una semana. Intervino Patrimonio de la provincia.



Ya en el 2000, a poco metros, habían encontrado huesos humanos en la vereda de la Catedral.