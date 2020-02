Nuevamente este año, el Gobierno puso en marcha distintos beneficios y facilidades para que la gente pueda asistir a la FNS. Entre ellos se destaca el traslado gratis hasta el predio y el sorteo de 5 casas entre quienes participen del evento.

Transporte gratis

Nuevamente habrá 3 líneas de colectivos para el traslado gratuito de la gente hasta el Costanera Predio Ferial San Juan, durante las 5 noches de la Fiesta Nacional del Sol. Serán 340 unidades que saldrán de distintos puntos (ver infografía) desde las 19 hasta las 23. El horario de salida desde el predio será de 23 a 4 de la madrugada, todas las noches desde el acceso 4.

Los colectivos saldrán cuando esté completa su capacidad para evitar la concentración de pasajeros.

Accesos al predio

Habrá 4 accesos vehiculares habilitados, desde hoy hasta el próximo sábado, para evitar grandes congestionamiento de tránsito y que la gente pueda llegar al predio con mayor rapidez. Una de las alternativas será ir por calle Salta, que tendrá sólo dirección de Sur a Norte y los semáforos intermitentes. Otra opción es circular por calle Mendoza hasta Centenario para luego tomar Salta. La dirección de esta calle será la normal. El tercer acceso será por Bonduel, que estará habilitada en los dos sentidos, mientras que la cuarta alternativa será por calle Costanera hasta Fernández. Todos los días, desde las 17, habrá un operativo policial que ordenará el tránsito de los vehículos para facilitar el flujo. Y a la salida del predio, los efectivos policiales indicarán las vías disponibles por las que se podrá regresar.

Sorteo de viviendas

El IPV sorteará 5 casas, una por cada noche de la Fiesta. Para participar hay que llenar el cupón que estará disponible en el stand del Ministerio de Obras y depositarlo en la urna. Los cupones se recibirán hasta las 23, ya que el sorteo se realizará a las 23,30. El sorteo durante las primeras cuatro noches será en el Escenario del Sol, entre los cupones que la gente llene en cada jornada. La quinta casa se sorteará el 29 de febrero, en el Escenario San Juan, y entre los cupones de las noches anteriores. Las 5 viviendas que sorteará el IPV pertenecen al Barrio Stotac, en el departamento Rawson, que está en construcción. Los requisitos para aspirar a una de estas casas, son los mismos que se exigen en los sorteos comunes de vivienda, entre ellos, ser mayor de 18 años, tener un grupo familiar conformado de al menos dos integrantes, no tener una propiedad a su nombre cuyo valor supere al de una casa y residir en San Juan.

Documentación personal

Durante las 5 noches de la Fiesta estará presente en el Predio el Camión Fábrica de DNI para que los asistentes a la Fiesta puedan tramitar el DNI o el pasaporte y obtenerlo en el transcurso de 3 horas. El costo para la realización del DNI es de $300 y para el Pasaporte es de $1500, en efectivo. Los requisitos para iniciar los trámites son, para mayores de 18 años, el DNI anterior o la denuncia de robo o extravío. Para menores de 14 años, acta de nacimiento legalizada, y concurrir en compañía del padre, madre o tutor.

Traslado

30 minutos tendrán los intervalos entre salida y salida de los colectivos que trasladarán a la gente gratis al Predio. En caso de que haya una demanda superior se dispondrán unidades de refuerzo en la línea correspondiente cada 15 minutos.

Sólo titulares

Este año, el sorteo de las 5 casas del IPV incluirá sólo a ganadores titulares y no a suplentes como en otras ediciones. Es para que no haya malos entendidos. Si el ganador titular no cumple con los requisitos requeridos, la casa quedará sin dueño.