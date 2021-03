Hace casi 4 años un documento firmado por Domingo Faustino Sarmiento fue rescatado en Córdoba en un allanamiento policial. Ahora, dicen que será traído para San Juan, para que sea resguardado en el Archivo General de la Provincia. Este acta, es una ley firmada por el maestro de América en la que es nombrado "Gobernador Constitucional" de San Juan, en 1862. Marcelo Fretes, director de Relaciones Institucionales, dijo que la idea es que este tesoro histórico llegue a la provincia durante la segunda quincena de abril.

El documento de Sarmiento fue hallado por la policía cordobesa luego de un operativo. Imágenes religiosas antiquísimas, monedas, huesos de animales y varios documentos históricos formaban parte de un comercio ilegal que vendía estas reliquias en el mercado negro. Entre esas joyitas se halló un documento que está escrito a mano y que tiene la firma de Sarmiento. Eso ocurrió en julio de 2017 y luego de su trabajo entre el Archivo General de la Provincia y la Justicia cordobesa, se determinó que el acta era original. En ese momento, en San Juan constataron que ese documento no estaba en la provincia y tras buscar información notaron que sólo tenían una copia y que al menos desde 1981 el original no estaba en el Archivo. Lo que no se pudo saber es cómo desapareció, pues la institución no tenía los sistemas de seguridad que tienen en este momento.

Desde ese entonces San Juan tuvo varios intentos para repatriarlo. Finalmente dicen que ahora será traído durante la segunda quincena del mes que viene. "Estamos coordinando con la Justicia de Córdoba que es quien tiene la custodia del documento, para poder restituirlo de una vez por todas. No es posible que el acta en la que se lo nombra gobernador, a una de las personalidades más importantes de San Juan, no esté en el Archivo General de la Provincia. Esto será como rescatar parte de la historia", dijo el funcionario y comentó que la idea es que viaje la Ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, para poder traer este tesoro. "Hay un procedimiento judicial y se está trabajando con la Fiscalía del Estado -de San Juan- para tener todo el respaldo legal para traerlo", agregó.

Mientras que desde el Archivo General de la Provincia dijeron que este documento se encuentra aún de la misma manera en la que fue hallado, es decir encuadrado. Este procedimiento es muy diferente al que se aplica para la conservación de estos tesoros antiguos. Una vez que el documento llegue a la provincia dijeron que será guardado en el Archivo para que se aclimate a San Juan, pues creen que estuvo mucho tiempo en Córdoba que tiene un clima diferente al de acá. Posteriormente se analizará si podrá ser sacado de ese marco, pues existe la posibilidad de que el papel se haya pegado al vidrio por la humedad. Una vez analizado todo esto se verá dónde se resguarda y si será expuesto o no.

Textual

El documento, que es una ley, de febrero de 1862 dice de manera textual: "Queda electo gobernador constitucional de la provincia el ciudadano Domingo Faustino Sarmiento".



Gobernador

Durante su gobernación Sarmiento decretó la obligatoriedad de la enseñanza primaria, construyó escuelas, introdujo una imprenta en la provincia, y mejoró el servicio de correos.

Cartas de Sarmiento

Desde el Archivo informaron que están trabajando para que además de recuperar el documento secuestrado en Córdoba, se pueda traer a San Juan copias digitalizadas de cartas del maestro de América. Dijeron que la idea es traer 12 mil cartas que fueron escritas por el prócer y que cuentan parte de su historia y la de la provincia. Gastón Reino, el director del Archivo, comentó que ellos tienen 3 mil cartas de esas, pero en copia, y que ahora quieren traer el resto de manera digital para que todos puedan verlas. Estas cartas actualmente están en el Museo Histórico Sarmiento. "Esas cartas hay que digitalizarlas y tendrá que ir alguien de San Juan para hacer ese minucioso trabajo", dijo y comentó que ya están en tratativas para poder hacer este trabajo.